Mazowieckie Biegli odzyskali nagranie, na którym widać morderstwo 16-letniej Mai z Mławy Oprac. Michał Malinowski |

Zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Materiał Uwagi! TVN Źródło wideo: Uwaga! TVN Źródło zdj. gł.: Uwaga! TVN

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Reporterowi Uwagi! Tomaszowi Patorze udało się dotrzeć do kluczowych dla śledztwa, wstrząsających nagrań z monitoringu. Kamera nagrywająca, co dzieje się na podwórku, na którym doszło do koszmarnych wydarzeń, utrwaliła przebieg zbrodni.

Śledczy wciąż nie wiedzą, dlaczego G. zamordował dziewczynę, bo ten odmawia składania jakichkolwiek zeznań. Wideo jest niezwykle drastyczne. Maja jest naga i ma związane ręce, chłopak ma na sobie tylko majtki. Morduje dziewczynę kijem i łopatą.

- Motywu tak naprawdę nie poznaliśmy, ponieważ podejrzany skorzystał ze swojego prawa. Jedyne, co, to zawarł krótkie oświadczenie, że jest mu przykro, że taka sytuacja ma miejsce – mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Bartosz G. próbował następnie zatrzeć ślady zbrodni i spalić zwłoki gazowym palnikiem. - Pomiędzy tymi czynnościami, jak gdyby nigdy nic, głaskał pilnującego obejścia psa – opowiada reporter Uwagi! Tomasz Patora.

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Pojawia się jeszcze pytanie, czy Bartosz G. działał sam. Jak mówi prokurator Bartosz Maliszewski, jest to czyn popełniony w formie jednosprawstwa. Jednocześnie prokuratura nie ujawnia informacji na temat tego, kto skasował nagrania z monitoringu, które mimo wszystko udało się odzyskać biegłym.

- Natomiast wiemy o tym, bo pani Katarzyna G. niejednokrotnie w telewizji mówiła i w różnych wywiadach, że to ona dostarczyła dysk twardy na policję. Więc ona była ostatnią osobą, która miała w rękach ten twardy dysk - mówi w Uwadze! mecenas Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik rodziny zmarłej Mai.

Bił słabszych i młodszych kolegów

Uwaga! dotarła do znajomych Bartosza G. z dawnych lat oraz do ich rodziców. Jak się okazuje, nastolatek bywał już wcześniej bardzo agresywny. - Bartek niejednokrotnie bił słabszych i młodszych kolegów. Dla mnie to był socjopata. Jego mama nie reagowała, nieważne, co zrobił, był jej oczkiem w głowie – mówi matka kolegów.

Mecenas Kasprzyk potwierdza to. Jak mówi, w sądach rodzinnych były prowadzone różne postępowania przeciwko chłopakowi. - Dochodziło do różnych przejawów agresji i przemocy względem rówieśników czy też zwierząt. Wiemy również o tym, że w szkole pisano na niego skargi. W niecenzuralny sposób odnosił się do swoich nauczycieli - mówi Wojciech Kasprzyk.

Tomasz Patora przytacza, że Bartosz G. potrafił w sposób niezwykle wulgarny zwrócić się do nauczycielki niemieckiego: "Zamknij pysk ku*** i jedź do bu*** zarabiać" – cytuje reporter Uwagi!.

Zabójstwo 16-letniej Mai

Według ustaleń śledztwa, 17-letni wówczas Bartosz G. i Maja K. spotkali się 23 kwietnia 2025 r. i tego dnia wieczorem doszło do zabójstwa. Oficjalne zgłoszenie o zaginięciu dziewczyny wpłynęło 24 kwietnia, przy czym 29 kwietnia jej rodzina powiadomiła, że prawdopodobnie została pozbawiona wolności. Poszukując zaginionej, policja podawała, że ostatni raz Maja K. była widziana 23 kwietnia, gdy wyszła z domu do mieszkającego w pobliżu kolegi. Jej zwłoki zostały odnalezione 1 maja 2025 r. w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny Bartosza G. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy.

G. 23 grudnia 2025 r. został przewieziony do Polski z Grecji, gdzie kilka miesięcy wcześniej, w maju, został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, gdy przebywał tam w ramach szkolnego wyjazdu. Dwa dni po sprowadzeniu go do kraju przedstawiono mu zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy.

Zatrzymany Bartosz G. Źródło zdjęcia: Uwaga! TVN

Biegli ocenili, że stan zdrowia psychicznego Bartosza G. pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu, co oznacza, że może on prowadzić obronę w sposób samodzielny.

Podczas przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Płocku nie przyznał się wtedy do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Psychiatrzy zbadali podejrzanego o zabójstwo Mai z Mławy Źródło: TVN24

Prokuratura Okręgowa w Płocku 13 sierpnia zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia.