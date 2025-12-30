Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło: TVN24

W poniedziałek, około godziny 13.30 na drodze relacji Wojnówka–Podkrajewo doszło do tragicznego wypadku.

Śmierć na miejscu

Jak ustalili policjanci, na łuku drogi kierująca samochodem marki Hyundai 65-latka najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z jezdni i uderzyło w przydrożne drzewo.

Wypadek pod Mławą Źródło: KPP Mława

"W wyniku odniesionych obrażeń kobieta poniosła śmierć na miejscu. W chwili zdarzenia nawierzchnia była śliska, co mogło mieć wpływ na przebieg wypadku" - poinformowała w komunikacie mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Policja apeluje

Mundurowi zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zimowym.

"Śliska nawierzchnia, zmienne warunki pogodowe oraz ograniczona przyczepność wymagają dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze" - zaznaczyli. Przypomnieli także o konieczności zachowania bezpiecznej odległości, unikania gwałtownych manewrów oraz dbania o odpowiedni stan techniczny pojazdów, w tym ogumienia.