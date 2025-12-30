Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła

Wypadek pod Mławą
Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza
Źródło: TVN24
Do tragicznego wypadku doszło pod Mławą (Mazowieckie). Zginęła 65‑letnia kierująca hyundaiem. Jak ustalili policjanci, na śliskiej nawierzchni kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo.

W poniedziałek, około godziny 13.30 na drodze relacji Wojnówka–Podkrajewo doszło do tragicznego wypadku.

Śmierć na miejscu

Jak ustalili policjanci, na łuku drogi kierująca samochodem marki Hyundai 65-latka najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z jezdni i uderzyło w przydrożne drzewo.

Wypadek pod Mławą
Wypadek pod Mławą
Źródło: KPP Mława

"W wyniku odniesionych obrażeń kobieta poniosła śmierć na miejscu. W chwili zdarzenia nawierzchnia była śliska, co mogło mieć wpływ na przebieg wypadku" - poinformowała w komunikacie mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Policja apeluje

Mundurowi zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zimowym.

"Śliska nawierzchnia, zmienne warunki pogodowe oraz ograniczona przyczepność wymagają dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze" - zaznaczyli. Przypomnieli także o konieczności zachowania bezpiecznej odległości, unikania gwałtownych manewrów oraz dbania o odpowiedni stan techniczny pojazdów, w tym ogumienia.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Mława

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Odnaleźli Colargola, Uszatka i Pik-Poka. Lalki wróciły do Łodzi
TVN24
Świąteczny pociąg metra
Komunikacja "zwolniła obroty". Rozkłady na sylwestra, Nowy Rok i Trzech Króli
Komunikacja
Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie trafił do aresztu
"Zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom". Miał maczetę
Ochota
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Sąd apelacyjny ocenił odmowę wydania listu żelaznego
Okolice
Śnieg w Warszawie (22.11.2024r.)
Ile śniegu może spaść w Warszawie
METEO
Skradzione ogrodzenie
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką
Okolice
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz fajerwerków w sylwestra? Warszawa przygląda się Krakowowi
Śródmieście
Atak nożownika w Żyrardowie. Podejrzany został zatrzymany
Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka
Okolice
Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Protest rolników w Wiskitkach. 30 ciągników na miejscu. Objazdy
Okolice
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Dramatyczne wołanie z kamienicy. "Ratunku, pomocy, ja mam roczne dziecko"
Praga Północ
Pożar mieszkania w Łomiankach
Seria pożarów w nocy. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Psy zagryzły kaczki w parku
"Wbiegły na taflę lodu pokrywającą zbiornik i zagryzły ptaki"
Mokotów
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Tak udekorowanym autem wyjechał na drogę, skończyło się mandatem
Okolice
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
Okolice
Pożar altany na Bemowie
Altana stanęła w ogniu
Bemowo
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
Śródmieście
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu
Ulice
Kobieta twierdzi, że ktoś ukradł z bagażu jej biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja
Pożar w kamienicy na Pradze
Pożar kamienicy, nie żyje mężczyzna
Praga Północ
Zderzenie trzech aut w Tarczynie
Zderzenie trzech aut, droga była zablokowana
Okolice
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
W gęstej mgle jechał z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę
Okolice
Dwa auta niedaleko torów, policja wykluczyła akt dywersji (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś kręcił się przy torach, stały dwa auta. Sprawdzali, czy to akt dywersji
Okolice
Wypadek w miejscowości Ligówko
Czołowe zderzenie na lokalnej drodze. Kierująca zginęła, troje rannych
Okolice
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Przechodzień zaatakowany maczetą. Żołnierz usłyszał zarzut
Okolice
Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Spłonęły trzy kontenery. 36-latek usłyszał zarzut
Ochota
Pożar domu jednorodzinnego
Pożar domu jednorodzinnego. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Pożar na Grochowie
Pożar na Grochowie. "Doszło do wybuchu butli"
Praga Południe
Policjanci uratowali psa, który zawisł na ogrodzeniu
Pies zawisł na ogrodzeniu
Okolice
Karambol na S8 w Warszawie
Karambol na trasie S8
Żoliborz
Ewakuacja na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Zwarcie instalacji na lotnisku. Ewakuowano halę odlotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki