Muszą wyjechać z Polski. Jeden z nich nie wróci przez najbliższe pięć lat

Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Mławie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali dwóch obywateli Kolumbii.
"Pierwszy z mężczyzn nie opuścił naszego kraju po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu w strefie Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy" - poinformowała w komunikacie mjr Dagmara Bielec, rzecznik prasowy komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Wobec cudzoziemca wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni oraz orzeczono roczny zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw obszaru Schengen.
SG: prowadził mimo obowiązującego zakazu
Z kolei drugi z zatrzymanych obywateli Kolumbii był kilkukrotnie notowany za łamanie prawa. Jak wyjaśniła Bielec, chodziło między innymi o prowadzenie pojazdów pomimo obowiązującego sądowego zakazu. "Jego zachowanie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego" - podkreśliła.
W związku z tym Komendant PSG Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, które zakończyło się decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez możliwości dobrowolnego wyjazdu. Nałożono również pięcioletni zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen.
Na wniosek Komendanta PSG Warszawa-Modlin Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim zdecydował o umieszczeniu Kolumbijczyka w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, do czasu jego przymusowego wydalenia z Polski.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej