Co zrobić z pieniędzmi, odnalezionymi w bankomacie? - banknoty pozostaw w bankomacie do momentu cofnięcia wypłaty przez podajnik - przyspieszy to zapominalskiemu odbiór pozostawionych pieniędzy; - skontaktuj się z biurem obsługi właściciela bankomatu konkretnej sieci lub banku; - w ostateczności powiadom o sytuacji policję.