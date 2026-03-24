Chciał sprawdzić możliwości nowego auta. Wyścig na S7

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło: TVN24

W sobotni wieczór policjanci z Mławy patrolowali trasę S7. Ich uwagę zwróciło dwóch kierowców. Mężczyźni jadący Audi i Skodą urządzili sobie nielegalny wyścig. "Zajmowali oba pasy ruchu, wzajemnie się ścigając i przekraczając dopuszczalną prędkość o 80 km/h" - poinformowała młodszy aspirant Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Mężczyźni zostali zatrzymani. Za kierownicą Audi siedział 37-letni obywatel Ukrainy, mieszkaniec powiatu mławskiego. Skodą kierował 23-letni obywatel Ukrainy, również mieszkający na terenie powiatu mławskiego.

Nielegalny wyścig na S7 Źródło: KPP Mława

"Postanowił sprawdzić możliwości auta"

"Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, kierujący Skodą dopiero co kupił pojazd i podczas drogi powrotnej postanowił sprawdzić jego możliwości, wdając się w nielegalny wyścig z kolegą jadącym Audi" - przekazała Bardońska.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w nielegalnym wyścigu drogowym.

Policjanci przypominają, że zgodnie z art. 178c § 1 Kodeksu karnego, kto w ruchu lądowym organizuje, prowadzi lub uczestniczy w nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Karalne jest także przygotowanie do takiego czynu - zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze podkreślili, że kierujący muszą liczyć się również z dalszymi konsekwencjami prawnymi, w tym z możliwością utraty prawa jazdy, zakazem prowadzenia pojazdów, wysokimi kosztami postępowania oraz odpowiedzialnością karną znacznie surowszą, jeśli ich zachowanie doprowadziłoby do wypadku.

Nie do tego służy droga

Funkcjonariusze zaapelowali do kierowców o rozsądek i odpowiedzialność. "Droga publiczna nie jest miejscem do rywalizacji ani sprawdzania możliwości pojazdu" - podkreślili.

I przypomnieli, że nadmierna prędkość i brawura za kierownicą mogą doprowadzić do tragedii. "Każdy przypadek nielegalnych wyścigów będzie stanowczo eliminowany" - dodali.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska /tok