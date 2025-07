Siłą wyciągnęli go z auta, stracił prawo jazdy w dziewięciu kategoriach

Pościg za nietrzeźwym kierowcą Źródło: KPP w Mławie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek około godziny 21.40 dyżurny mławskiej policji odebrał anonimowe zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym w rejonie pływalni przy ulicy Kopernika. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Po chwili funkcjonariusze zauważyli wskazaną w zgłoszeniu toyotę. Kierowca rozmawiał przez telefon, a jego zachowanie wzbudzało podejrzenia.

"Gwałtownie ruszył do ucieczki"

- Policjanci wydali kierowcy polecenie do zatrzymania pojazdu. Mężczyzna zatrzymał się na poboczu, jednak gdy funkcjonariusz podchodził do auta, gwałtownie ruszył do ucieczki. Patrol, po krótkim pościgu, zatrzymał kierującego na jednej z pobliskich ulic, blokując mu drogę ucieczki. Mężczyzna został siłą wyciągnięty z pojazdu i obezwładniony. Jak się okazało, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Zatrzymany to 45-letni mieszkaniec Mławy. Został osadzony w policyjnym areszcie, a samochód, którym uciekał, odholowany - wskazała rzeczniczka mławskiej policji aspirant sztabowy Anna Pawłowska.

Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy w aż dziewięciu kategoriach. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. - Za te przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zaznaczyła rzeczniczka.

Kierowca został zatrzymany Źródło: KPP w Mławie

- Dzięki informacji, przekazanej przez przypadkowego, anonimowego świadka, wyeliminowano z ruchu niebezpiecznego, nietrzeźwego kierowcę - podsumowała aspirant sztabowy Pawłowska.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo