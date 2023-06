Policjant spacerował ze swoim dzieckiem, został pobity. "Za to, że jesteś psem"

Policjant z Mławy był po służbie i spacerował ze swoim pięcioletnim dzieckiem, gdy został zaatakowany. Jak informuje prokuratura, napastnicy wiedzieli, że napotkany mężczyzna jest policjantem. - Z ich ust miały paść słowa "za to, że jesteś psem" - przekazują śledczy. 35-latek został pobity, a po wszystkim jeden ze sprawców najechał autem na jego nogę. Podejrzani - 17- i 20-latek - zostali tymczasowo aresztowani.

Do pobicia policjanta doszło na początku czerwca, gdy został on rozpoznany przez dwóch napastników. - Podejrzani w tej sprawie, którzy zostali zatrzymani po zdarzeniu na terenie Warszawy, są narodowości romskiej, przy czym oprócz polskiego, posiadają obywatelstwa innych państw: jeden Kanady, a drugi Wielkiej Brytanii - poinformował w czwartek PAP prokurator Marcin Bagiński z Prokuratury Rejonowej w Mławie.

Zawiadomienie o przestępstwie złożył pokrzywdzony policjant. - Do pobicia doszło, gdy funkcjonariusz wybrał się na lody ze swym pięcioletnim dzieckiem. Został wówczas zaatakowany przez dwóch sprawców. Po zdarzeniu ustalono, kim byli napastnicy. Zostali oni zatrzymani na terenie Warszawy, a następnie przedstawiono im zarzuty. Mają 17 i 20 lat - powiedział prokurator. Jak zaznaczył, decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Prokuratura: usłyszeli szereg zarzutów, nie przyznali się

- Podejrzani usłyszeli szereg zarzutów, z których najpoważniejszy to czynna napaść na funkcjonariusza policji, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Wśród przedstawionych zarzutów znalazły się też znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji - przekazał Bagiński.