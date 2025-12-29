Policjanci uratowali psa, który zawisł na ogrodzeniu Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Mławie

Policjanci drogówki Komendy Powiatowej Policji w Mławie otrzymali zgłoszenie o psie uwięzionym w siatce ogrodzeniowej w pobliżu trasy S7.

"Zwierzę tylną łapą zaplątało się w siatkę"

"Zwierzę tylną łapę zaplątaną miało w siatkę i, jak wynikało ze śladów, znajdowało się tam od dłuższego czasu. Ziemia wokół była wyraźnie poruszona, co wskazywało na próby oswobodzenia się" - opisała mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Policjanci pojechali miejsce i uwolnili psa z niebezpiecznej pułapki. Po odzyskaniu swobody zwierzę uciekło w kierunku pobliskich zabudowań. "Pies nie posiadał widocznych obrażeń i nic nie wskazywało na to, żeby potrzebował pomocy weterynaryjnej" - dodała policjantka.