- Kamera monitoringu dworca zintegrowanego, zarejestrowała sprawcę. Mężczyzna ubrany w beżową bluzę z kapturem i czapkę z daszkiem NY, podszedł do roweru, przypiętego do stojaka. Wyjął nożyce do cięcia metalu i przeciął zabezpieczenie, po czym odjechał skradzionym rowerem. Wszystko to działo się w ciągu dnia, w miejscu, gdzie jest duży ruch. Nikt z przechodniów nie zauważył jednak działania złodzieja – opisuje asp.szt. Anna Pawłowska z policjo w Mławie.