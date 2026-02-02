Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych

Do zdarzenia doszło w Mławie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

29 stycznia służby otrzymały zgłoszenie o konieczności udzielenia pilnej pomocy kobiecie - jak się potem okazało, będącej po porodzie 25-latce - która przebywała w domu w miejscowości w pobliżu Mławy. Podczas interwencji funkcjonariusze usłyszeli kwilenie dziecka, a następnie, przeszukując kolejne pomieszczenia domu, w szafce znaleźli noworodka - dziewczynkę.

Usłyszała zarzut, nie przyznała się

Noworodek był lekko wychłodzony. Dziecko wraz z matką trafiło do szpitala. Śledztwo w sprawie wszczęła mławska Prokuratura Rejonowa. Wcześniej na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone szczegółowe oględziny. Początkowo policja zatrzymała trzy osoby, które przebywały w domu wraz z 25-latką, a gdy opuściła ona szpital, także została zatrzymana.

W poniedziałek prokurator rejonowy w Mławie Kamil Rytelewski powiedział, że matce dziecka przedstawiony został zarzut usiłowania dzieciobójstwa i obecnie przebywa ona w policyjnej izbie zatrzymań, oczekując na decyzję sądu w związku z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

- Kobieta nie przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła wyjaśnienia - dodał prokurator Rytelewski. Zaznaczył, że dziecko przebywa aktualnie w jednym ze szpitali w Warszawie. - Noworodek jest w stanie stabilnym - podkreślił prokurator Rytelewski.

Zarzut pełnomocnictwa dla członków rodziny

Szef mławskiej prokuratury rejonowej zaznaczył jednocześnie, że w ramach wszczętego śledztwa, dotyczącego dzieciobójstwa, zarzut pomocnictwa został przedstawiony także dwóm osobom z najbliższej rodziny 25-latki. Wobec jednej z nich sąd zastosował już tymczasowy areszt na trzy miesiące, a wobec drugiej wyznaczył policyjny dozór.

- Obie osoby złożyły wyjaśnienia, w których negują swoje sprawstwo. Wyjaśnienia wymagają dalszej weryfikacji - przyznał prokurator Rytelewski. Jedna z zatrzymanych osób została zwolniona.

Pytany o okoliczności zgłoszenia, jakie wpłynęło do policji w sprawie 25-latki wymagającej pilnej pomocy medycznej, prokurator rejonowy w Mławie uściślił, że powiadomienie takie przekazała telefonicznie jedna z osób, które zostały później zatrzymane.

Usłyszeli kwilenie, znaleźli noworodka

Tuż po zdarzeniu policja w Mławie informowała, że pierwsi do domu, gdzie przebywała 25-latka wraz czterema innymi osobami, dotarli funkcjonariusze z zespołu patrolowego, a zaraz po nich także załoga pogotowia ratunkowego.

Lekarz, który udzielał pomocy kobiecie, stwierdził, że jest ona po porodzie. W tym samym momencie policjanci usłyszeli delikatne kwilenie i natychmiast zaczęli sprawdzać pomieszczenia domu, nasłuchując skąd dochodzi cichy dźwięk. Przeszukując kolejne miejsca, w szafce funkcjonariusze znaleźli noworodka.

OGLĄDAJ: W okowach mrozu. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. W TVN24 trwa program specjalny