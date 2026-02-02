Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych

Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Mławie
Źródło: Google Earth
Prokuratura w Mławie (Mazowieckie) przedstawiła 25-latce zarzut usiłowania dzieciobójstwa. Policja znalazła w domu kobiety noworodka. Dziecko tuż po urodzeniu zostało umieszczone w szafce, było lekko wychłodzone. Dwie spokrewnione z 25-latką osoby usłyszały z kolei zarzut pełnomocnictwa.

29 stycznia służby otrzymały zgłoszenie o konieczności udzielenia pilnej pomocy kobiecie - jak się potem okazało, będącej po porodzie 25-latce - która przebywała w domu w miejscowości w pobliżu Mławy. Podczas interwencji funkcjonariusze usłyszeli kwilenie dziecka, a następnie, przeszukując kolejne pomieszczenia domu, w szafce znaleźli noworodka - dziewczynkę.

Usłyszała zarzut, nie przyznała się

Noworodek był lekko wychłodzony. Dziecko wraz z matką trafiło do szpitala. Śledztwo w sprawie wszczęła mławska Prokuratura Rejonowa. Wcześniej na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone szczegółowe oględziny. Początkowo policja zatrzymała trzy osoby, które przebywały w domu wraz z 25-latką, a gdy opuściła ona szpital, także została zatrzymana.

W poniedziałek prokurator rejonowy w Mławie Kamil Rytelewski powiedział, że matce dziecka przedstawiony został zarzut usiłowania dzieciobójstwa i obecnie przebywa ona w policyjnej izbie zatrzymań, oczekując na decyzję sądu w związku z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

- Kobieta nie przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła wyjaśnienia - dodał prokurator Rytelewski. Zaznaczył, że dziecko przebywa aktualnie w jednym ze szpitali w Warszawie. - Noworodek jest w stanie stabilnym - podkreślił prokurator Rytelewski.

Po kontroli na porodówce. "To nie był incydent"
Dowiedz się więcej:

Po kontroli na porodówce. "To nie był incydent"

TVN24

Zarzut pełnomocnictwa dla członków rodziny

Szef mławskiej prokuratury rejonowej zaznaczył jednocześnie, że w ramach wszczętego śledztwa, dotyczącego dzieciobójstwa, zarzut pomocnictwa został przedstawiony także dwóm osobom z najbliższej rodziny 25-latki. Wobec jednej z nich sąd zastosował już tymczasowy areszt na trzy miesiące, a wobec drugiej wyznaczył policyjny dozór.

- Obie osoby złożyły wyjaśnienia, w których negują swoje sprawstwo. Wyjaśnienia wymagają dalszej weryfikacji - przyznał prokurator Rytelewski. Jedna z zatrzymanych osób została zwolniona.

Pytany o okoliczności zgłoszenia, jakie wpłynęło do policji w sprawie 25-latki wymagającej pilnej pomocy medycznej, prokurator rejonowy w Mławie uściślił, że powiadomienie takie przekazała telefonicznie jedna z osób, które zostały później zatrzymane.

Usłyszeli kwilenie, znaleźli noworodka

Tuż po zdarzeniu policja w Mławie informowała, że pierwsi do domu, gdzie przebywała 25-latka wraz czterema innymi osobami, dotarli funkcjonariusze z zespołu patrolowego, a zaraz po nich także załoga pogotowia ratunkowego.

Lekarz, który udzielał pomocy kobiecie, stwierdził, że jest ona po porodzie. W tym samym momencie policjanci usłyszeli delikatne kwilenie i natychmiast zaczęli sprawdzać pomieszczenia domu, nasłuchując skąd dochodzi cichy dźwięk. Przeszukując kolejne miejsca, w szafce funkcjonariusze znaleźli noworodka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Przyjechali pomóc kobiecie. Usłyszeli kwilenie, w szafce znaleźli noworodka. Zatrzymania
Spotkanie z okazji Dnia Wcześniaka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny
"Jeden na 10 noworodków to wcześniak"
Śródmieście
19-latkowi grozi dożywocie
Włożyła noworodka do kosza na śmieci, chłopiec nie przeżył. Matka oskarżona
OGLĄDAJ: W okowach mrozu. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. W TVN24 trwa program specjalny
Mrozi, Liski (Warmińsko-Mazurskie)

W okowach mrozu. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. W TVN24 trwa program specjalny
NA ŻYWO

Mrozi, Liski (Warmińsko-Mazurskie)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: piabay / fritzbraus / zdjęcie ilustracyjne

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaProkuraturaPrzestępczość w WarszawieMława
Czytaj także:
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Budynki na Woli i Bemowie bez ciepła
Wola
Brutalny atak w parku w Otwocku (zdj. ilustracyjne)
Brutalny atak w parku. Grupa nastolatków pobiła mężczyznę
Okolice
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka
Klaudia Kamieniarz
Tragedia na Bielanach. Nie żyje mężczyzna
Mężczyzna zamarzł niedaleko stacji metra
Bielany
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Zbiórka w kościołach na rzecz mieszkańców bombardowanej Ukrainy
Śródmieście
Poranne problemy tramwajowe w al. Jana Pawła II
Mróz kontra tramwaje. "Mamy problemy z elektroniką"
Silny mróz
Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno
METEO
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy
METEO
Śmiertelny wypadek pod Legionowem
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo, zginął
Okolice
Utrudnieia na kolei w Warszawie
Mróz uderza w kolej. Opóźnione i odwołane pociągi
Okolice
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wiózł pacjentów na dializy. Uderzył w ciężarówkę. Trzy osoby nie żyją
Okolice
Zajęcia zawieszone w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana K. Norwida
Szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz. Lista
Wola
Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
"Koczują na podłodze z małymi dziećmi". Turyści utknęli w Dominikanie
Włochy
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Mieszkańcy bez wody i ciepła. Awarie w kilku dzielnicach
Mokotów
Tragiczny finał poszukiwań w Kampinoskim Parku Narodowym
"Sobotni spacer zakończył się tragicznie"
Okolice
Posypywarki na ulicach Warszawy
Jedna z droższych zim ostatnich lat. Na odśnieżanie idą miliony
Śródmieście
Nielegalany dom opieki w Łazach
Nielegalny dom opieki dla seniorów. Podejrzani opuścili areszt
Okolice
Silny mróz i wzmożone patrole policji
Z wychłodzenia zmarły dwie osoby, w tym jedna w Warszawie. Więcej patroli
Okolice
Potrącenie na stacji Warszawa Zachodnia
Dwie kobiety potrącone przez pociąg
Ochota
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
18-latka była skuta i niezapięta. Policjant zawieszony po wypadku
Wola
Atak z użyciem ostrego narzędzia w Józefosławiu
Groził mu na ulicy i zadał ciosy ostrym narzędziem
Okolice
Jak radzą sobie osoby w kryzysie bezdomności podczas mrozów?
"Jeżdżę autobusem, tramwajami albo kładę się na śniegu i śpię"
Śródmieście
Wybuch gazu w miejscowości Stary Kraszew
Wybuch gazu, jedna osoba poszkodowana
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Opóźnienia i odwołane pociągi. Utrudnienia na kolei
Śródmieście
Do wypadku doszło na warszawskiej Woli
Anastazja miała kajdanki i niezapięte pasy. "Jest ofiarą"
Klaudia Ziółkowska
Neon rozjaśnił Dom Towarowy Braci Jabłkowskich
Neonowa reklama handlowej legendy Warszawy
Śródmieście
Żyrafa Pietruszka świętuje swoje pierwsze urodziny
Plebiscyt na Zwierzaka Roku. 12 finalistów
Praga Północ
Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Idzie mróz. Na Lotnisku Chopina w stałej gotowości 80 osób i 40 maszyn
Włochy
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Pracownica stacji próbowała zapobiec kradzieży. Została potrącona
Okolice
Pies zaatakował 11-latkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latkę wracającą ze szkoły. Jest akt oskarżenia
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki