Okolice Linia produkcyjna, sypialnie dla pracowników i milion nielegalnych papierosów Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Pomieszczenia zostały przystosowane nie tylko do prowadzenia nielegalnej działalności, lecz także do dłuższego pobytu osób uczestniczących w procederze. Wewnątrz znajdowały się w pełni wyposażone części sypialne i sanitarne" - przekazał rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrzesiński.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nielegalne papierosy ukrył w pudełkach na pizzę Piaseczno

Zatrzymani na gorącym uczynku

Na gorącym uczynku zatrzymano pięciu mężczyzn: trzech obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii oraz obywatela Polski. Z ustaleń śledczych wynika, że wszyscy mieli uczestniczyć w nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych.

Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana Źródło zdjęcia: CBŚP Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana Źródło zdjęcia: CBŚP Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana Źródło zdjęcia: CBŚP Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana Źródło zdjęcia: CBŚP Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana Źródło zdjęcia: CBŚP Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana Źródło zdjęcia: CBŚP

"Na terenie posesji zabezpieczono milion papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy, ponad 1,6 tony tytoniu oraz przeszło 300 kilogramów suszu tytoniowego. Według wstępnych wyliczeń, gdyby zabezpieczony towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby przekroczyć cztery miliony złotych" - zaznaczył komisarz Wrzesiński.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora sąd zgodził się na areszt dla wszystkich pięciu mężczyzn.

Akcja w powiecie mławskim Źródło zdjęcia: CBŚP

Akcja w powiecie mławskim Źródło zdjęcia: CBŚP

OGLĄDAJ: TVN24