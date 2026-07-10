Linia produkcyjna, sypialnie dla pracowników i milion nielegalnych papierosów
"Pomieszczenia zostały przystosowane nie tylko do prowadzenia nielegalnej działalności, lecz także do dłuższego pobytu osób uczestniczących w procederze. Wewnątrz znajdowały się w pełni wyposażone części sypialne i sanitarne" - przekazał rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrzesiński.
Zatrzymani na gorącym uczynku
Na gorącym uczynku zatrzymano pięciu mężczyzn: trzech obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii oraz obywatela Polski. Z ustaleń śledczych wynika, że wszyscy mieli uczestniczyć w nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych.
"Na terenie posesji zabezpieczono milion papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy, ponad 1,6 tony tytoniu oraz przeszło 300 kilogramów suszu tytoniowego. Według wstępnych wyliczeń, gdyby zabezpieczony towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby przekroczyć cztery miliony złotych" - zaznaczył komisarz Wrzesiński.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora sąd zgodził się na areszt dla wszystkich pięciu mężczyzn.