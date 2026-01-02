Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Podróżni tonęli w śniegu. Po wizycie reporterki widać już schody

Dworzec Mława Miasto przed i po odśnieżeniu
Odśnieżone schody na dworcu Mława Miasto. Wcześniej "można było zjechać"
Źródło: TVN24
Po wizycie reporterki TVN24 Agaty Adamek na dworcu kolejowym Mława Miasto perony i prowadzące na nich schody zostały odśnieżone. Wcześniej stopnie zniknęły pod grubą warstwą białego puchu. - Gdyby ktoś miał jabłuszko, to mógłby sobie spokojnie na nim po tych schodach zjechać - relacjonowała dziennikarka.

Wiele polskich miast i wsi zostało w wyniku śnieżyc okrytych grubą warstwą białego puchu, reporterka TVN24 Agata Adamek wybrała się pierwszego stycznia na dworzec Mława Miasto, by sprawdzić, czy występują na nim utrudnienia. Dziennikarka przyznała podczas relacji na antenie, że sytuacja ją zaskoczyła. - To nie są góry, to jest Mława na Mazowszu - mówiła, ostrożnie stąpając po pokrytych śniegiem schodach prowadzących na peron. - Tam gdzieś pod spodem są schody, których nie widać - zapewniała widzów.

Klatka kluczowa-131402
Reporterka TVN24 Agata Adamek na stacji kolejowej Mława Miasto
Źródło: TVN24

Nie tylko stan schodów pozostawiał wiele do życzenia. Również sam peron pokryty był grubą warstwą śniegu, w którym dziennikarka TVN24 dosłownie się zapadała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pogoda w Białymstoku
Ma 85 lat i odśnieżanie to dla niego nie jest problem. "Co to za zima?"
TVN24
Śnieg zasypał drogi w woj. warmińsko-mazurskim
"Lepiej stracić minutę w życiu niż całe życie"
TVN24
Zasypana Mława
Działania służb, sytuacja w kraju. Co wiemy po sztabie kryzysowym
TVN24

"Ponad pół metra śniegu"

W piątek rano reporterka, wspominając tę "wysokogórską wyprawę" śmiała się, że "momentami przydałby się szerpa". - Myślę, że na peronie było ponad pół metra śniegu. Winda oczywiście nie działała - podkreśliła.

Agata Adamek zdradziła, że przed wizytą na dworcu Mława Miasto sprawdziła sytuację na dworcu Mława, który - po relacji reportera TVN24 Michała Gołębiowskiego - został odśnieżony i nie było już na nim utrudnień. Sami podróżni wskazali wtedy dziennikarce, że powinna odwiedzić dworzec Mława Miasto, na którym sytuacja w rejonie kładki, prowadzącej m.in. do galerii handlowej, centrum miasta i na dworzec, miała być bardzo trudna. Wskazówki okazały się trafne.

Klatka kluczowa-132915
Na peronie było ponad pół metra" śniegu. Relacja reporterki TVN24 Agaty Adamek
Źródło: TVN24

-  Na tym dworcu , na którym brodziliśmy w śniegu (Mława Miasto - red.), w pewnym momencie pojawiła się nawet pani z szuflą (...). Pomyślałam sobie, że presja ma sens, będzie odśnieżane. Ale po chwili pani wsiadła do pociągu i pojechała gdzieś z tą szuflą - powiedziała Agata Adamek. - Tam naprawdę nie było widać schodów. Gdyby ktoś miał jabłuszko, to mógłby sobie spokojnie na nim po tych schodach zjechać i nie poczułby, że pod spodem są stopnie - dodała dziennikarka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli

Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli

Komunikacja
Awaria pociągu, pasażerowie utknęli w wagonach przez śnieg

Awaria pociągu, pasażerowie utknęli w wagonach przez śnieg

TVN24

Odśnieżone schody i perony

W piątek rano na tym samym dworcu pojawiła się inna dziennikarka TVN24, Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Tym razem sytuacja była już zgoła inna.

- Byliśmy bardzo ciekawi, czy po wczorajszych przeprawach Agaty się coś zmieniło. I tak, schody są odśnieżone. Mława Miasto to jest ta stacja kolejowa, na której wczoraj trudno było się przedrzeć przez śnieg i w zasadzie można by było po nim zjechać, a nie schodzić. Teraz już można suchą nogą przejść - zwróciła uwagę.

Dziennikarka pokazała też sam peron: między śnieżnymi zaspami utworzono korytarze, po których bez większego problemu można już się było przedostać. W czasie relacji po drugiej stronie stacji widać było dwóch odśnieżających teren mężczyzn. - Mława Miasto już nie może narzekać na to, że trudno jest wsiąść do pociągu czy z niego wysiąść - zrelacjonowała Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
pogodaŚniegMławaZimaMazowszeMazowieckie
Czytaj także:
Seniorka przeszła nocą 20 kilometrów wzdłuż drogi krajowej (zdj. ilustracyjne)
Pieszy szedł autostradą, kierowca, który próbował go ominąć, wpadł do rowu
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
23-latek zatrzymany na lotnisku z zagłuszarką fal radiowych, trafił do aresztu
Włochy
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli
Komunikacja
Pies bezpiecznie wrócił do właściciela
Pod psem załamał się lód
Okolice
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, w dziesięciopiętrowym bloku nie było wody
Praga Południe
Pracowita noc sylwestrowa płockich strażaków
Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę
Okolice
Policjanci z Płocka mieli pracowitą noc sylwestrową
Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant
Okolice
Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
"Rozbrajająco szczery" kierowca
Praga Południe
Awaria wodociągowa na Białołęce
Awaria wodociągowa na Tarchominie. Mieszkańcy korzystali ze studni oligoceńskiej
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka
Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie
Okolice
Strażnicy miejscy zajęli się zagubioną seniorką
Wystarczył telefon. 86-latka i 90-latek bezpiecznie wrócili do swoich rodzin
Dachowanie po zderzeniu w Alejach Jerozolimskich
Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany
Ochota
Most nad Świdrem
Porozumienie samorządów. Stuletni most przejdzie modernizację
Okolice
W sylwestrową noc doszło do pożaru choinki
Pożary miejskich choinek. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"
Pożar w domku działkowym w Cieksynie
Spłonęło poddasze, pękła też rura i woda zalała parter
Okolice
Nocna prohibicja, alkohol
Nocna prohibicja a poczucie bezpieczeństwa
Okolice
Wypadek karetki w Jedlińsku
Zginął ratownik medyczny, kierowca karetki skazany
Okolice
Stanisławów prawa miejskie odzyska po 156 latach
W Polsce jest sześć nowych miast
Okolice
Dom Józefa Piłsudskiego tzw. dworek "Milusin" został wpisany do rejestru zabytków
Służył marszałkowi, później była tam szkoła oficerska, ale i przedszkole
Okolice
PKiN Zegar Milenijny
Sterowany z satelity. Odmierzył ostatnie sekundy do Nowego Roku
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
"Lotnisko w Modlinie przywróciło pełną funkcjonalność operacyjną". Opóźnienia są nadal
Okolice
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Zniknęły kilkadziesiąt lat temu, cenne wolumeny trafiły na internetową aukcję
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie na kolei. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegał pasażerów
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
Okolice
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańcy ponad 120 budynków nie mieli ogrzewania przez całą noc
Praga Północ
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało
Zima na Lotnisku Chopina
Lotnisko Chopina: odladzanie samolotów może powodować opóźnienia lotów
Włochy
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Wokół Warszawy coraz trudniej będzie kupić alkohol nocą
Klaudia Kamieniarz
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Awaria na kolei pod Warszawą, były utrudnienia
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki