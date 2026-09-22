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Okolice

Matka oskarżonego o zabójstwo Mai usłyszała zarzuty. "Szarpała się z policjantami, próbowała ich gryźć"

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Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Prokurator o zatrzymaniu Katarzyny G.
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Policja zatrzymała w Mławie 47-letnią kobietę. To Katarzyna G., matka mężczyzny oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai. Kobieta została zatrzymana w związku z atakiem na policjantów, którzy pojawili się w jej mieszkaniu z nakazem przeszukania. Usłyszała dwa zarzuty.

Policjanci zatrzymali w Mławie 47-letnią kobietę, która została osadzona w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Wcześniej na polecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty w jej domu - przekazała mazowiecka policja.

W środę Katarzyna G. została przesłuchana w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Po przesłuchaniu mazowiecka komenda policji poinformowała na platformie X, że 47-latka "usłyszała dwa zarzuty - naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza oraz znieważenia funkcjonariusza".

"Po wykonaniu czynności procesowych kobieta została zwolniona" - podała we wpisie Komenda Mazowiecka Policji w Radomiu.

"Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

Zatrzymana to Katarzyna G., matka mężczyzny oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai. Potwierdził to rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. Przekazał ponadto, że postanowienie o przeszukaniu zostało wydane w związku ze wszczętym tam śledztwem, dotyczącym podżegania do zabójstwa.

- Wydano postanowienie o dokonanie przeszukania i zatrzymania rzeczy. Jednak zatrzymanie kobiety nie było związane z tym przeszukaniem ani nie odbyło się na polecenie prokuratury. To okoliczność, można powiedzieć, poboczna - powiedział prokurator Maliszewski. Zastrzegł, iż nie może obecnie przekazać więcej szczegółów sprawy, w tym okoliczności przeszukania, z uwagi na dobro toczącego się postępowania.

Jak ustalił reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, podczas wizyty policjantów w domu Katarzyny G. "sytuacja wymknęła się spod kontroli". - Katarzyna G. zaczęła stawiać czynny opór. Szarpała się z policjantami, próbowała ich gryźć, a także zabarykadowała się w jednym z pomieszczeń - przekazał reporter.

Prokurator Maliszewski potwierdził, że podczas wtorkowej interwencji kobieta miała naruszyć nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Przebywała w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w komendzie policji w Ciechanowie.

Prokuratura bada zlecenie zabójstwa

Śledczy badają, czy matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, nie zleciła zabójstwa ojca zamordowanej dziewczyny, pełnomocnika rodziny i jeszcze jednej, niezidentyfikowanej osoby.

Według nieoficjalnych ustaleń Mariusza Sidorkiewicza zabójstwo tych trzech osób Katarzyna G. miała zlecić obywatelowi Pakistanu, który przebywał w tym samym zakładzie karnym w Grecji, co Bartosz G. Za wykonanie zlecenia mężczyzna miał przyjąć 20 tysięcy euro. - Na tym etapie są to poszlaki, które formalnie bada Prokuratura Okręgowa w Płocku - zastrzegł reporter.

Pełnomocnik ojca Mai ma policyjną ochronę

Wojciech Kasprzyk, radca prawny i pełnomocnik ojca zamordowanej dziewczyny, został objęty ochroną policji. Ma to związek z informacjami o możliwości zlecenia jego zabójstwa.

W rozmowie z reporterem TVN24 Kasprzyk przypomniał, że Katarzyna G. od momentu zatrzymania jej syna w Grecji pisała obelżywe komentarze pod adresem Mai i jej rodziny w mediach społecznościowych. Potem były groźby telefoniczne. Radca prawny żalił się na brak reakcji prokuratury na te zachowania.

- Ochrona policji wygląda w ten sposób, że praktycznie muszę zgłaszać każde moje wyjście, wyjazd od punktu A do punktu B. Nawet teraz są ze mną funkcjonariusze w kancelarii, którzy siedzą i pilnują - opisywał Kasprzyk.

Radca został przesłuchany w charakterze świadka. Oznacza to, że nie może jednocześnie występować jako pełnomocnik w tej samej sprawie, ponieważ jego rola procesowa uległa zmianie.

Podkreślił, że oczekuje od prokuratury wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Według niego śledczy mają ustalić między innymi, czy rzeczywiście doszło do zlecenia zabójstwa, jaki był jego zakres, kto miał być jego wykonawcą oraz czy Katarzyna G. była zaangażowana w planowane przestępstwo.

Atakowała Maję i jej rodziców

Kilkanaście dni po morderstwie Katarzyna G., matka oskarżonego, brutalnie zaatakowała w mediach społecznościowych zabitą Maję i jej rodzinę, grożąc między innymi śmiercią ojcu zamordowanej i pełnomocnikowi jej rodziny.

Te ostatnie słowa padły w rozmowie telefonicznej, którą Katarzyna G. odbyła ze swoją bliską znajomą. Prokuratura w Mławie umorzyła jednak postępowanie w tej sprawie i między innymi na tę decyzję skarżyli się w Ministerstwie Sprawiedliwości pełnomocnicy rodziny Mai wraz z jej ojcem.

W styczniu 2026 roku sąd w Mławie uznał w sprawie cywilnej Katarzynę G. winną naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia i nękania rodziny zamordowanej dziewczynki. Sąd nakazał Katarzynie G. zapłacić ojcu Mai, Jarosławowi Kowalskiemu, zadośćuczynienie w wysokości 150 tysięcy złotych. Ten wyrok jeszcze się nie uprawomocnił.

Brutalne morderstwo w Mławie

W Mławie doszło do jednego z najbardziej brutalnych morderstw ostatnich lat. Bartosz G., który miał wówczas 17 lat, jest oskarżony o zabicie 23 kwietnia 2025 roku 16-letniej Mai Kowalskiej. Dramat dziewczyny zarejestrowała kamera monitoringu. Wideo jest niezwykle drastyczne. Maja jest naga i ma związane ręce, chłopak ma na sobie tylko majtki. Morduje dziewczynę kijem i łopatą.

Zwłoki dziewczyny zostały znalezione dopiero po tygodniu. Oskarżony został zatrzymany w Grecji, gdzie był na szkolnej wycieczce. Do Polski wrócił dopiero w grudniu. Dwa dni po sprowadzeniu go do kraju przedstawiono mu zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Akt oskarżenia Bartosza G. płocka prokuratura okręgowa skierowała do tamtejszego sądu okręgowego w sierpniu. Posiedzenie wstępne w sprawie procesu ma odbyć się tam w październiku.

Źródło: tvn24.pl, PAP, TVN24
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Tagi:
MławaProkuratura
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