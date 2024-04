Dostał mandat za prędkość. Po kontroli pojechał jeszcze szybciej. Pożałował

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę. Późnym popołudniem patrol SPEED, nadzorujący ruch na mławskiej obwodnicy drogi wojewódzkiej numer 7, zauważył kierującego bmw, który przekroczył prędkość.

Po kontroli przyspieszył do 127 kilometrów na godzinę

- Kierowca jechał z prędkością 109 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 90 kilometrów na godzinę. Zatrzymany do kontroli 42-letni mławianin, został ukarany mandatem w wysokości 200 złotych i trzema punktami karnymi. Po zakończonej kontroli odjechał, przyspieszając do 127 kilometrów na godzinę - opisała aspirant sztabowy Anna Pawłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie.