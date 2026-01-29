"Na widok radiowozu gwałtownie skręcił na stację paliw i próbował ukryć się za ciężarówką"

Ekspert o przepadku samochodu po zmianie przepisów od stycznia 2026 roku Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę funkcjonariusze z mławskiej grupy SPEED prowadzili kontrolę prędkości w miejscowości Stupsk, na drodze wojewódzkiej numer 615. "W pewnym momencie ich uwagę zwrócił kierujący bmw, który na widok radiowozu wykonał nerwowy manewr, zjechał na teren pobliskiej stacji paliw i schował pojazd za stojącą tam ciężarówką" - opisała w komunikacie mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Mundurowi podejrzewali, że próbuje w ten uniknąć kontroli. Ruszyli więc za nim.

Brak uprawnień i słaby bieżnik

"Podczas legitymowania okazało się, że 25‑latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami" - poinformowała Bardońska. Jak doprecyzowała, prawo jazdy zostało mu zatrzymane zaledwie tydzień wcześniej. Kierowcy grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara ograniczenia wolności. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie do sądu za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Policjanci skontrolowali kierowcę Źródło: KPP Mława

To nie był koniec problemów kierowcy. W trakcie sprawdzania stanu technicznego bmw funkcjonariusze zauważyli również nadmiernie zużyty bieżnik opon. "Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego" - podkreśliła policjantka. Dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany, a kierowca ukarany mandatem. Samochód wyłączono z ruchu do czasu usunięcia usterek.

Policjanci zaapelowali o odpowiedzialne zachowanie na drodze, przestrzeganie przepisów i dbanie o stan techniczny pojazdów. "Bezpieczeństwo zaczyna się od rozsądku kierowcy" - podsumowali.