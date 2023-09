10-latek zeskanował kod QR, żeby pograć. Rodzice słono zapłacili

Ponad 800 złotych kosztowała rodziców chęć pogrania przez ich 10-letniego syna. Jak informuje policja, oszuści - poprzez popularną aplikację, która służy m.in. do komunikacji między graczami - proponowali różnego rodzaju dodatki do gier. Dziecko dostało kod QR, a po jego zeskanowaniu konto abonenta zostało obciążone opłatami. Mundurowi apelują o ostrożność i nadzór nad dziećmi.

Tylko jednego dnia do policjantów z Mławy wpłynęły dwa podobne zawiadomienia. "W obu przypadkach oszuści kontaktowali się z 10-letnimi chłopcami, którzy korzystali z popularnej aplikacji służącej m.in. do komunikacji między graczami. Oszuści proponowali różnego rodzaju dodatki do gier" - informuje w komunikacie asp. szt. Anna Pawłowska z policji w Mlawie. I dodaje, że haker przesłał dziecku kod QR do zeskanowania.