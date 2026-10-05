Okolice Zderzenie z łosiem. Jedna osoba ranna Alicja Glinianowicz |

Zderzenie z łosiem na drodze krajowej numer 50 Źródło zdj. gł.: OSP Ładzyń

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Do wypadku doszło w niedzielę w godzinach popołudniowych na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Ładzyń w powiecie mińskim. Z informacji przekazanych przez mł. bryg. Kamila Płochockiego, rzecznika Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim wynika, że zwierzę wtargnęło na jezdnię.

Jedna osoba ranna

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 18.30. W wyniku wtargnięcia łosia na jezdnię doszło do wypadku dwóch pojazdów - ciężarowego oraz osobowego. Poszkodowana została kobieta kierująca autem osobowym - powiedział nam mł. bryg. Płochocki.

Strażacy udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy, a następnie kierująca została przekazana pod opiekę ratowników medycznych. - Kobieta była przytomna, samodzielnie opuściła pojazd - doprecyzował strażak.

Występowały utrudnienia w ruchu. Po wypadku droga była całkowicie zablokowana przez około trzy godziny.