Czołowe zderzenie na prostej drodze, jeden z kierowców pijany

Do wypadku doszło na ulicy Mińskiej.
- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 7.12. Kierujący pojazdem osobowym marki Volvo 40-letni mężczyzna jechał w kierunku Mińska Mazowieckiego, w pewnym momencie z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Oplem, którym kierowała 71-letnia kobieta - mówi nam starszy sierżant Paula Antolak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.
Mężczyzna i kobieta trafili do szpitala.
1,5 promila alkoholu
Jak dodaje policjantka, badania wykazały, że kierujący Volvo był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Występują utrudnienia w ruchu, odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do kilku godzin.
Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl