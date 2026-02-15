Czołowe zderzenie na prostej drodze, jeden z kierowców pijany

Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Do wypadku doszło na ulicy Mińskiej.

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 7.12. Kierujący pojazdem osobowym marki Volvo 40-letni mężczyzna jechał w kierunku Mińska Mazowieckiego, w pewnym momencie z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Oplem, którym kierowała 71-letnia kobieta - mówi nam starszy sierżant Paula Antolak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.

Mężczyzna i kobieta trafili do szpitala.

Wypadek w powicie mińskim Wypadek w powiecie mińskim. Kierowca zjechał na przeciwny pas Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

1,5 promila alkoholu

Jak dodaje policjantka, badania wykazały, że kierujący Volvo był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Występują utrudnienia w ruchu, odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do kilku godzin.