Okolice

Czołowe zderzenie na prostej drodze, jeden z kierowców pijany

Wypadek w powiecie mińskim. Kierowca zjechał na przeciwny pas
Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Do zderzenia dwóch aut osobowych doszło w niedzielę w godzinach porannych w Siennicy koło Mińska Mazowieckiego. Dwie osoby zostały poszkodowane.

Do wypadku doszło na ulicy Mińskiej.

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 7.12. Kierujący pojazdem osobowym marki Volvo 40-letni mężczyzna jechał w kierunku Mińska Mazowieckiego, w pewnym momencie z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Oplem, którym kierowała 71-letnia kobieta - mówi nam starszy sierżant Paula Antolak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.

Mężczyzna i kobieta trafili do szpitala.

1,5 promila alkoholu

Jak dodaje policjantka, badania wykazały, że kierujący Volvo był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Występują utrudnienia w ruchu, odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do kilku godzin.

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

