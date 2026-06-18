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Okolice

Zatrzymali siedem osób. "Sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień"

Został zatrzymany przez CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Mińsk Mazowiecki
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedem osób, które miały uczestniczyć w układzie korupcyjnym w zakładach PESA w Mińsku Mazowieckim - poinformował w czwartek zespół prasowy Biura. Zatrzymani to trzej pracownicy spółki i czterej przedsiębiorcy.

Zatrzymań dokonali funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA na terenie województwa mazowieckiego 16 czerwca. Podczas przeszukań w ich mieszkaniach i miejscach prowadzenia działalności gospodarczej znaleźli dokumentację i sprzęt elektroniczny - podał zespół. CBA przeprowadziło też swoje działania w siedzibie spółki PESA Mińsk Mazowiecki – zaznaczył.

"Sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień"

Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESA Mińsk Mazowiecki a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizacje taboru kolejowego istniał od grudnia 2019 r. do stycznia 2024 r. Według nich, "sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień publicznych, których łączna wartość przekracza 28,5 miliona złotych".

"Polegał na przyjmowaniu korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce w zamian za przekazywanie poufnych informacji przedsiębiorcom na temat planowanych postępowań przetargowych oraz na bezpośrednim wpływaniu na ich przebieg" - poinformował zespół.

Zarzuty i dozory policyjne

W Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie postawiono im zarzuty korupcyjne, a prokurator wyznaczył im poręczenia majątkowe, nakazał dozór policji i zakazał kontaktowania się z określonymi osobami. Część zatrzymanych przyznała się do zarzucanych im czynów – podał zespół.

Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne działania.

CBA zaapelowało do osób, które były uwikłane w korupcję, by skontaktowały się z Biurem i skorzystały z klauzuli niekaralności, jeśli ujawnią to przestępstwo i podadzą wszystkie szczegóły, zanim dowiedzą się o nim śledczy.

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Źródło: PAP
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Tagi:
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