Mińsk Mazowiecki Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim. Nie żyje motocyklista Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło po godzinie 13 na drodze krajowej numer 50, w okolicy Mińska Mazowieckiego, na wiadukcie nad torami kolejowymi.

- Doszło do wypadku motocyklisty. Niestety został stwierdzony zgon. Droga jest zablokowana. Trwają czynności dochodzeniowe policji - poinformował mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

"Wiał silny wiatr i padał deszcz"

Na miejsce zdarzenia pojechał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl - Motocyklista miał około 34 lat. Na tę chwilę nie ma informacji, by w wypadku uczestniczył ktoś jeszcze - inny pojazd lub osoba. W chwili, gdy doszło do zdarzenia, wiał silny wiatr i padał obfity deszcz - przekazał reporter. Ostrzegł też o utrudnieniach. - Droga jest całkowicie zablokowana. Ominięcie miejsca wypadku nie jest skomplikowane. Policja kieruje na objazdy - dodał.

Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Informacje o wypadku i związanych z nim utrudnieniach podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Motocykl wjechał w bariery, jedna ofiara śmiertelna" - poinformowano. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 50, na odcinku Kołbiel - Mińsk Mazowiecki, w pobliżu miejscowości Stojadła. "Droga została zablokowana. Utrudnienie powstało około godz. 13:49. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 3 godz." – podała GDDKiA.