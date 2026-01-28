Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Darowizny, "prowizje" proboszcza i zarzuty dla 45 osób

Prokuratura w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego (zdjęcie ilustracyjne)
Mińsk Mazowiecki
Źródło: Google Earth
Według ustaleń śledczych, menadżerowie spółek i przedsiębiorcy wpłacali darowizny na cele kultu religijnego i odliczali je od podatków. Proboszcz, po potrąceniu "prowizji", zwracał im pieniądze. W tej sprawie 45 osób usłyszało zarzuty. Wśród podejrzanych jest proboszcz z Mazowsza.

45 osób usłyszało do tej pory zarzuty oszustwa, w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach śledztwem dotyczącym fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Prokuratura zaznaczyła jednak, że sprawa jest rozwojowa.

Prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach poinformował w środę, że w najbliższym czasie planowane jest przedstawienie zarzutów kolejnym osobom.

- Zarzuty dotyczą zarówno dokonywanych oszustw (zagrożonych karą do 12 lat więzienia), jak i przestępstw karnoskarbowych - powiedział prok. Świderski.

Poczta pantoflowa i nietypowe usługi

Podejrzani to menadżerowie spółek i przedsiębiorcy - m.in. z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubelskiego i śląskiego, którzy ze względu na wysokie dochody musieli co roku płacić wysoki podatek dochodowy.

Jak ustalili śledczy, aby zmniejszyć te kwoty, postanowili wykorzystać możliwość odpisu od podatku z tytułu darowizn na cele kultu religijnego. Do współpracy na tym polu okazał się chętny proboszcz parafii koło Mińska Mazowieckiego. Biznesmeni pocztą pantoflową mieli polecać sobie jego nietypowe usługi.

Proceder polegał na corocznym dokonywaniu przez podejrzanych w latach 2016–2024 darowizn na cele kultu religijnego. Były to kwoty od 10 do 350 tysięcy złotych.

"Prowizja" i zwrot

Według śledczych, po wpłynięciu określonych kwot na rachunek parafii ksiądz dokonywał gotówkowych wypłat z rachunku i - po potrąceniu z każdej kwoty "prowizji" - zwracał darczyńcom pozostałą część środków, stanowiącą 90 procent pierwotnie wpłaconej kwoty.

Proboszcz wystawiał "zaświadczenia", potwierdzające dokonanie darowizny konkretnej kwoty na cele kultu religijnego.

W ocenie śledczych zachowanie podejrzanych ukierunkowane było na stworzenie pozoru udzielania przez nich darowizn i wykazywanie tej okoliczności w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W efekcie tych tych zabiegów "darczyńcy" płacili mniejsze kwoty należnego podatku lub otrzymywali zwrot nadpłaty.

W związku z tym procederem Skarb Państwa stracił ponad 2,5 miliona złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Parafia św. Faustyny w Warszawie
Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku
Sebastian Klauziński
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny dla parafii. Wśród zatrzymanych proboszcz
Wśród zatrzymanych przez CBA jest były proboszcz płockiej parafii (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny. Zarzuty dla 13 osób, w tym proboszcza

Pierwsze zatrzymania

Do zatrzymań pierwszych osób doszło jesienią ubiegłego roku. Wobec części podejrzanych początkowo sąd stosował areszty tymczasowe. Z czasem zmieniono je na wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak poręczenia majątkowe, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami.

Do tej pory zabezpieczono od podejrzanych mienie na łączną kwotę prawie 14 milionów złotych. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
oszustwaoszustwoKsiądzPolicjaProkuratura
Czytaj także:
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Jezdnia się zapadła, z dziury wypływała woda
Bielany
Lotnisko Chopina w Warszawie
Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe
Targówek
"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie
Targówek
Działania policji na warszawskim Targówku
"Oni prosili go dwie godziny". Co wydarzyło się w domu
Targówek
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej
Praga Południe
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary
Okolice
Zatrzymania w domu na Ursynowie
Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center
Ursynów
Zima w Warszawie
"Ostatnio tak intensywną zimę mieliśmy dziewięć lat temu"
Targówek
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Fatalny stan mozaik na dworcu. Konserwator domaga się działań
Śródmieście
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Pasażerowie usłyszą nietypowy komunikat
Komunikacja
Autobus Solaris Urbino
"14" do Dworca Zachodniego, na ulicach nowe hybrydy i elektryki
Dariusz Gałązka
Policja bada sprawę kradzieży figurki Matki Boskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Z kapliczki skradziono figurę Matki Bożej
Targówek
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie samochodu z busem na S8
Żoliborz
Przejazd w Radości, linia otwocka
Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii
Dariusz Gałązka
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Brejza przeciwko Kaczyńskiemu, decyzja sądu
TVN24
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Prześwietlili budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Negatywna ocena
Śródmieście
Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Zdemolował biuro w urzędzie miasta, domagał się mieszkania
Okolice
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu
Okolice
Łoś zlizuje sól z samochodu
Łoś liże samochód. Leśnicy wyjaśniają, o co chodzi
Bielany
Korek po zderzeniu na S2
Zderzenie i korek na S2
Okolice
Schronisko dla zwierząt na Paluchu
NIK rozpoczął kontrolę w schronisku na Paluchu. To efekt skarg
Policjanci zatrzymali 32-latka
Niszczył samochody taboretem
Mokotów
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A2
Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu
Okolice
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Zaatakowali 16-latka maczetą i okradli. Policjanci zatrzymali drugiego z napastników
Targówek
Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Ciężarówka na boku, kierowca dostał mandat
Okolice
24-latek miał ręce umazane farbą
Niszczył ścianę budynku, dowody zostały mu na rękach
Okolice
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
METEO
Pożar hali w Nowym Modlinie
Pożar hali z odpadami
Okolice
Dziewiętnastowieczny rękopis karmelitański
Był ukryty pod schodami plebanii. Cenny rękopis w rejestrze zabytków
Okolice
Zmarła Krystyna Sierpińska, ps. "Marzenka"
Nie żyje Krystyna Sierpińska. Była łączniczką i sanitariuszką podczas Powstania Warszawskiego
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki