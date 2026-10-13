Okolice Substancja rozpylona w szkole. Kilkaset osób ewakuowanych Dariusz Gałązka |

Substancja rozpylona, szkoła ewakuowana Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

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Jak poinformował nas młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 14.30.

- Otrzymaliśmy informację o nieznanej substancji rozpylonej na terenie szkoły. Dziewięć osób uskarżało się na złe samopoczucie - zawroty głowy, duszności. Są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. Uczniów oraz personel ewakuowano z budynku szkoły - powiedział strażak.

Po godzinie 16 Płochocki poinformował, że dwie osoby zostały zabrane do szpitala. - Na miejscu działa grupa chemiczna - dodał strażak.

Ewakuowano szkołę w Mińsku Maozwieckim Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Sprawę wyjaśnia policja

Jak poinformowała młodsza aspirant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, z budynku szkoły ewakuowano łącznie 346 osób - 316 uczniów oraz 30 pracowników (wcześniej straż pożarna mówiła o 500 ewakuowanych).

- Na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Swoje czynności prowadzi również policja. Przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring - powiedziała policjantka.

Laboratorium na miejscu

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, który jest na miejscu zdarzenia, ulica Chochołowska jest zamknięta. W akcji uczestniczy pięć wozów straży pożarnej oraz mobilne laboratorium chemiczne PSP. Są również dwie karetki.