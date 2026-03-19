Na liczniku miał ponad 250 kilometrów na godzinę. Prawa jazdy na motocykl nie ma

Pędził motocyklem 251 km/h
Kierujący motocyklem poruszał się z rażąco nadmierną prędkością
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Motocyklista na autostradzie jechał z prędkością ponad 250 kilometrów na godzinę. Policjanci zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że 27-latek nie ma uprawnień do kierowania motocyklem.

"27-letni motocyklista przekroczył dopuszczalną prędkość na autostradzie aż o ponad 110 kilometrów na godzinę, jadąc z prędkością ponad 250 kilometrów na godzinę. Okazało się również, że 27-latek nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem" - podała st. sierż. Paula Antolak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Za tak duże przekroczenie prędkości grozi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów karnych. Za jazdę bez wymaganych do tego uprawnień kara grzywny może wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Obowiązkowo orzekany jest także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od szęsciu miesięcy do trzech lat.

27-latek odpowie za swoją przejażdżkę przed sądem.

Apel policjantów

"Nadmierna prędkość znacząco ogranicza możliwość prawidłowej reakcji kierującego w przypadku zagrożenia, wydłuża drogę hamowania oraz zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem. W konsekwencji może to doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych" - wskazała policjantka.

Policja apeluje do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.

Opracowała Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

