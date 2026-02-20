Niszczyli paczkomat, rozbijali butelki, zaatakowali policjantów

Policja zatrzymała cztery osoby Źródło: KPP w Mińsku Mazowieckim

Do zdarzenia doszło 12 lutego. Mińsko policję poinformowano o zakłócaniu porządku. Na miejscu funkcjonariusze zastali: 17-latkę oraz trzech mężczyzn w wieku 18, 25 i 29 lat.

"Zgłoszenie dotyczyło niszczenia paczkomatu, rozbijania butelek, blokowania jezdni poprzez kładzenie się na niej oraz ustawiania koszy na śmieci na środku ulicy. Takie działania mogły doprowadzić do tragicznych konsekwencji, zwłaszcza w godzinach nocnych, gdy widoczność jest ograniczona" - wskazała w komunikacie starszy sierżant Paula Antolak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Obezwładnili agresorów

Funkcjonariusze chcieli wylegitymować uczestników zdarzenia, w odpowiedzi zostali zaatakowani. Policjanci obezwładnili agresorów i zatrzymali ich.

"Pomimo dynamicznego przebiegu zdarzenia funkcjonariusze nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Jak wykazało badanie, cała czwórka była nietrzeźwa. 17-letnia dziewczyna miała prawie dwa promile alkoholu w organizmie, 25-latek ponad dwa promile, 29-latek blisko dwa promile, a 18-letni chłopak ponad promil alkoholu w organizmie" - podała rzeczniczka mińskiej policji.

29-latek trafił do aresztu

Po wytrzeźwieniu zatrzymani usłyszeli zarzuty (policja nie sprecyzowała jakie, ponieważ - jak usłyszeliśmy - sprawa jest rozwojowa).

"Wobec 17-latki prokurator zastosował dozór policyjny. Natomiast w przypadku 29-latka, z uwagi na jego zachowanie, prokurator na wniosek policji wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyzna najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie" - poinformowała policjantka.

