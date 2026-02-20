Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Niszczyli paczkomat, rozbijali butelki, zaatakowali policjantów

Policja zatrzymała cztery osoby
Policja zatrzymała cztery osoby
Źródło: KPP w Mińsku Mazowieckim
Niszczyli paczkomat, tłukli butelki, kładli się na jezdni i ustawiali na niej kosze na śmieci. Gdy na miejscu pojawiła się policja, zaatakowali funkcjonariuszy. Policjanci z Mińska Mazowieckiego zatrzymali cztery osoby, najmłodsza z nich ma zaledwie 17 lat.

Do zdarzenia doszło 12 lutego. Mińsko policję poinformowano o zakłócaniu porządku. Na miejscu funkcjonariusze zastali: 17-latkę oraz trzech mężczyzn w wieku 18, 25 i 29 lat.

"Zgłoszenie dotyczyło niszczenia paczkomatu, rozbijania butelek, blokowania jezdni poprzez kładzenie się na niej oraz ustawiania koszy na śmieci na środku ulicy. Takie działania mogły doprowadzić do tragicznych konsekwencji, zwłaszcza w godzinach nocnych, gdy widoczność jest ograniczona" - wskazała w komunikacie starszy sierżant Paula Antolak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Obezwładnili agresorów

Funkcjonariusze chcieli wylegitymować uczestników zdarzenia, w odpowiedzi zostali zaatakowani. Policjanci obezwładnili agresorów i zatrzymali ich.

"Pomimo dynamicznego przebiegu zdarzenia funkcjonariusze nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Jak wykazało badanie, cała czwórka była nietrzeźwa. 17-letnia dziewczyna miała prawie dwa promile alkoholu w organizmie, 25-latek ponad dwa promile, 29-latek blisko dwa promile, a 18-letni chłopak ponad promil alkoholu w organizmie" - podała rzeczniczka mińskiej policji.

Policjanci z zatrzymanymi osobami
Policjanci z zatrzymanymi osobami
Źródło: KPP w Mińsku Mazowieckim

29-latek trafił do aresztu

Po wytrzeźwieniu zatrzymani usłyszeli zarzuty (policja nie sprecyzowała jakie, ponieważ - jak usłyszeliśmy - sprawa jest rozwojowa).

"Wobec 17-latki prokurator zastosował dozór policyjny. Natomiast w przypadku 29-latka, z uwagi na jego zachowanie, prokurator na wniosek policji wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyzna najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie" - poinformowała policjantka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"

"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"

Śródmieście
Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu

Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu

Opracowała Katarzyna Kędra/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mińsku Mazowieckim

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaMińsk Mazowiecki
Czytaj także:
Zderzenie dwóch aut na A2
Dwa auta dostawcze zderzyły się na A2. Korek miał 10 kilometrów
Okolice
29-latek został doprowadzony do prokuratury
Podwójne zabójstwo. 29-latek usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie
Okolice
Marta Cienkowska
Ministerstwo wycofuje się z muzeum. Cienkowska o "szkodliwej i niszczącej" postawie
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 25-latka
Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku. "Podawał się za pasażera"
Okolice
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
Śródmieście
Magda
Ścieżka okazała się "śmiertelną pułapką". Wyrok po dziewięciu latach od tragedii
Klaudia Kamieniarz
Śmiertelny wypadek pod Siedlcami
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Zderzenie na Wisłostradzie
Rozbite auto i korek na Wisłostradzie
Bielany
Jarosław Iwańczuk jest poszukiwany przez policję
Ukrywa się przed policją od 23 lat. Jest poszukiwany trzema listami gończymi
Bielany
Włamał się do kwiatomatu
Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu
Okolice
W przeszłości zgłaszała fikcyjne zagrożenia i obserwowała działania służb, a teraz zaatakowała policjanta
"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"
Śródmieście
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
Okolice
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut
Okolice
Agresywny pies zagryzł innego czworonoga (zdjęcie ilustracyjne)
"Biegał bez smyczy i bez nadzoru". Agresywny pies zagryzł chihuahuę
Wola
Dariusz Stola dyrektorem Muzeum POLIN
Nie chciał go minister Gliński. Wraca na dyrektorskie stanowisko
Śródmieście
Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku
Spalarnia otwarta. Z odpadów będzie wytwarzać energię
Targówek
Martwy pyton znaleziony w Otwocku
Znaleźli martwego pytona
Okolice
Rozpoczęły się odwierty pod budowę IV linii metra
Pierwszy krok do budowy czwartej linii metra
Białołęka
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Urządzą zielony skwer w miejscu hotelowego parkingu
Śródmieście
Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin
29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić matkę
Okolice
Karambol na moście Grota-Roweckiego
Kilka aut zderzyło się na moście
Żoliborz
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spółka domaga się milionów za grunt, na którym od pół wieku stoją bloki
Wola
Pożar zakładu stolarskiego
Pożar w zakładzie stolarskim
Okolice
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Po kolizji stanęli między barierką i jezdnią. Kilka minut później zginęli
Okolice
Zderzenie na przejeździe
Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie
Okolice
Ciało mężczyzny znaleziono w przydrożnym rowie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili go bez ubrania na drodze. Martwego znaleziono w rowie
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Tragedia na torach. Dwa pociągi potrąciły kobietę
Okolice
Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące
Pijany i bez prawa jazdy uciekał przed radiowozem
Okolice
Śmiertelne potrącenie koło Garwolina
Potrącił pieszego, 57-latek zmarł na miejscu wypadku
Okolice
Zderzenie tramwajów w Warszawie
Zderzenie tramwajów w Śródmieściu, sześć osób poszkodowanych
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki