Najpierw znieważył Ukraińców, później ukradł rower
Do pierwszego zdarzenia doszło 29 sierpnia. Wówczas 29-latek miał znieważyć osoby narodowości ukraińskiej na tle narodowościowym. Sprawą zajęli się policjanci. Zarzut dotyczący znieważenia został zakwalifikowany jako czyn o charakterze chuligańskim. Grozi za to surowsza kara, od 1,5 miesiąca do trzech lat więzienia.
Ukradł rower warty blisko trzy tysiące złotych
"Kilka dni później do policjantów wpłynęła informacja o kradzieży roweru należącego do nieletniego mieszkańca gminy Halinów, do którego doszło 10 września. Wartość jednośladu została oszacowana na około trzy tysiące złotych" - przekazała mł. asp. Paula Antolak, rzeczniczka policji w Mińsku Mazowieckim.
W śledztwie ustalono, że związek z kradzieżą może mieć ten sam 29-letni mężczyzna, który wcześniej był podejrzewany o znieważenie osób na tle narodowościowym. Został zatrzymany i usłyszał kolejne zarzuty. Rower wrócił do właściciela.
Za kradzież grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.