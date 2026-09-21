Okolice Najpierw znieważył Ukraińców, później ukradł rower Oprac. Alicja Glinianowicz |

Manifestacje przeciw hejtowi i skłócaniu Polaków i Ukraińców Źródło wideo: Michał Tracz/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do pierwszego zdarzenia doszło 29 sierpnia. Wówczas 29-latek miał znieważyć osoby narodowości ukraińskiej na tle narodowościowym. Sprawą zajęli się policjanci. Zarzut dotyczący znieważenia został zakwalifikowany jako czyn o charakterze chuligańskim. Grozi za to surowsza kara, od 1,5 miesiąca do trzech lat więzienia.

Ukradł rower warty blisko trzy tysiące złotych

"Kilka dni później do policjantów wpłynęła informacja o kradzieży roweru należącego do nieletniego mieszkańca gminy Halinów, do którego doszło 10 września. Wartość jednośladu została oszacowana na około trzy tysiące złotych" - przekazała mł. asp. Paula Antolak, rzeczniczka policji w Mińsku Mazowieckim.

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W śledztwie ustalono, że związek z kradzieżą może mieć ten sam 29-letni mężczyzna, który wcześniej był podejrzewany o znieważenie osób na tle narodowościowym. Został zatrzymany i usłyszał kolejne zarzuty. Rower wrócił do właściciela.

Za kradzież grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.