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Okolice

Najpierw znieważył Ukraińców, później ukradł rower

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Znieważył Ukraińców i ukradł rower (zdjęcie ilustracyjne)
Manifestacje przeciw hejtowi i skłócaniu Polaków i Ukraińców
Źródło wideo: Michał Tracz/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: TVN24
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29-letni mężczyzna podejrzany jest o znieważenie Ukraińców i kradzież roweru. Grozi mu nawet pięć lat więzienia.

Do pierwszego zdarzenia doszło 29 sierpnia. Wówczas 29-latek miał znieważyć osoby narodowości ukraińskiej na tle narodowościowym. Sprawą zajęli się policjanci. Zarzut dotyczący znieważenia został zakwalifikowany jako czyn o charakterze chuligańskim. Grozi za to surowsza kara, od 1,5 miesiąca do trzech lat więzienia.

Ukradł rower warty blisko trzy tysiące złotych

"Kilka dni później do policjantów wpłynęła informacja o kradzieży roweru należącego do nieletniego mieszkańca gminy Halinów, do którego doszło 10 września. Wartość jednośladu została oszacowana na około trzy tysiące złotych" - przekazała mł. asp. Paula Antolak, rzeczniczka policji w Mińsku Mazowieckim.

W śledztwie ustalono, że związek z kradzieżą może mieć ten sam 29-letni mężczyzna, który wcześniej był podejrzewany o znieważenie osób na tle narodowościowym. Został zatrzymany i usłyszał kolejne zarzuty. Rower wrócił do właściciela.

Za kradzież grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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