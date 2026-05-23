Czy szkoła przygotowuje do świata, którego już nie ma? "Przedmiot, którego bardzo potrzebujemy"

Urodzinowa trasa TVN24. Mińsk Mazowiecki
Czy szkoła odpowiada na problemy współczesnego świata?
Czy szkoła przygotowuje do świata, którego już nie ma? Czego powinna uczyć i jakie są dzisiaj potrzeby uczniów? O tym, w ramach urodzinowej trasy TVN24, rozmawiała Magda Łucyan ze swoimi gośćmi: Antoniną Kopyt i Dariuszem Kulmą.

Mińsk Mazowiecki to szósty przystanek w ramach jubileuszowej trasy TVN24 po Polsce. Naszych dziennikarzy od samego rana można spotkać w Miejskim Domu Kultury i Parku Dernałowiczów. Gospodarzami są tam Tomasz Sianecki i Magda Łucyan.

Dziennikarka rozmawiała ze swoimi gośćmi o edukacji w szkole. Czy przygotowuje ona do świata, którego już nie ma? - Myślę, że częściowo tak, a częściowo dużo w szkole na szczęście zależy od konkretnych nauczycieli i nauczycielek. Mamy w edukacji mnóstwo wspaniałych osób, które starają się na to odpowiadać - zaznaczyła Antonina Kopyt, psycholożka, nauczycielka i edukatorka seksualna.

Drugi z gości - Dariusz Kulma, Nauczyciel Roku 2008 - zauważył, że w czasach gdy on chodził do szkoły, ta była jeszcze bardziej nieaktualna. W porównaniu do niej, obecna szkoła z nadążaniem nad rzeczywistością radzi sobie całkiem nieźle. - Szkoła kiedyś wyznaczała trendy całkowicie, a w tym momencie to biznes wyznacza trendy, gdzie szukamy czegoś nowoczesnego, co możemy rozwijać - dodał.

"To jest przedmiot, którego bardzo potrzebujemy"

Zdaniem Antoniny Kopyt edukacja zdrowotna jest ważnym przedmiotem w obecnych czasach. Gościni Magdy Łucyan uczy właśnie tego przedmiotu i współpracowała przy jego powstawaniu. - Młodzi ludzie mówią, że chcieliby w szkole rozmawiać o zdrowiu psychicznym, o seksualności, o relacjach, o tym, co przeżywają obecnie - wymieniła Kopyt. I zaznaczyła, że właśnie te tematy poruszane są na edukacji zdrowotnej.

Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym od września. Składa się z 11 działów, w tym działu dotyczącego zdrowia seksualnego. Ten jednak będzie nieobowiązkowy. Jak wymieniła Kopyt, na podstawę programową składa się wiedza o wartościach i postawach, o zdrowiu psychicznym, w tym o chorobach i profilaktyce. Będzie też mowa o aktywności fizycznej i o odżywianiu, a także o zdrowiu społecznym, czyli relacjach. Poruszane będą też tematy związane z dojrzewaniem i profilaktyką uzależnień.

- Uważam, że to jest przedmiot, którego bardzo dzisiaj potrzebujemy - podkreśliła Kopyt.

Czego szkoła powinna uczyć?

Magda Łucyan zapytała też swoich gości o to, czego szkoła powinna uczyć. - Na pewno samoświadomości, tego jak powinniśmy się uczyć. Tego, co w naszym mózgu się dzieje, bo wcale nie ma tych akcentów - wymienił Dariusz Kulma. Jego zdaniem uczniowie powinni poznawać techniki skutecznego uczenia się i utrwalania wiedzy. Te stara się wprowadzać na prowadzonych przez siebie lekcjach.

Jak wymienił, jedną z nich jest utrwalanie śladów pamięciowych. Jak wyjaśnił, uczeń wychodząc z lekcji i odrabiając pracę domową pamięta 33 proc. wiedzy. Jednak jeżeli wiedza zostanie utrwalona jeszcze na tej samej lekcji, przez wydobywanie jej z pamięci samodzielnej, to uczeń na drugi dzień pamięta około 60 procent.

Kolejnym ważnym punktem, którego we współczesnych szkołach brakuje jest wiedza o weryfikacji informacji. - Moglibyśmy uczyć jak bronić się przed manipulacjami, jak działają reguły wpływu społecznego, czy perswazja. Jak działa klikbait i po co on jest robiony, jak działają algorytmy - wymienił. I widzi przestrzeń na poruszanie w szkole tych zagadnień: na edukacji zdrowotnej czy informatyce.

Życie w telefonie

Czy uczniowie powinni mieć dostęp do telefonu na lekcjach? Goście Magdy Łucyan są za ograniczeniem możliwości korzystania z nich, ale nie całkowitym zakazem. Dariusz Kulma podpowiedział jedno z możliwych rozwiązań. - W szkołach pojawiają się półeczki, na które uczniowie odkładają telefony - powiedział. Zaznaczył, że dzieci z telefonów najwięcej korzystają wieczorem, więc największa aktywność nie przypada na czas spędzany w szkole.

Dla Antoniny Kopyt najważniejsze jest, by rozmawiać z młodymi ludźmi o ograniczeniach lub zakazie korzystania z telefonów. - Rozmawiajmy skąd on jest i jak radzić sobie potem, gdy ze szkoły wyjdziemy, żeby nas ekran nie pochłonął za bardzo - zaznaczyła.

Przy okazji tego tematu poruszany był także temat pokrewny: o mediach społecznościowych i tym, czy szkodzą one w rozwijaniu relacji. Jak podkreślił Dariusz Kulma, to właśnie szkoła jest miejscem, w której powinny rozwijać się relacje. Z kolei Antonina Kopyt stwierdziła, że w korzystaniu z mediów społecznościowych potrzeba jest dużo świadomości. - Komuś te media społecznościowe mogą pomóc zacząć, wyjść, ale dobrze, żeby jednak to potem wychodziło z tych ekranów do życia realnego - powiedziała.

Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
