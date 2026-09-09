Okolice Pilne zaostrzenie kar. Minister chce zmian po katastrofie pociągu Katarzyna Kędra |

Tusk o wypadku w Sokolnikach Suchych. "Musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Maciej Kulczyński

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"Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, zmiany te będą mieć charakter radykalny" - napisał na X Dariusz Klumczak.

"Zwiększenie bezpieczeństwa jest tu bezwzględnym priorytetem. O procedowanych zmianach poinformowałem środowisko kolejarskie, w tym prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i szefa związku zawodowego maszynistów kolejowych, z którymi pozostaję w stałym dialogu" - zapewnił minister infrastruktury.

Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: TVN24 Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem Źródło zdjęcia: TVN24 Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Pociąg wypadek - Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: Karolina Koszela Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA

Wypadek pociągu Intercity

Wcześniej do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Jak wskazał podczas konferencji prasowej z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonim Costą, "natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wyjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła". - To się musi skończyć - oświadczył.

Premier skomentował w ten sposób wypadek w Sokolnikach Suchych pod Przysuchą. Samochód ciężarowy zderzył się na przejeździe kolejowym z pociągiem jadącym z Lublina do Szczecina.

Jedna osoba zmarła, a siedem innych rannych. Bardzo poważnych obrażeń doznali m.in. maszynista pociągu, kierowca ciężarówki i pasażerka, podróżująca w wagonie bezpośrednio za lokomotywą.

Cztery kolejne osoby trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Prokuratura Rejonowa w Przysusze przyczyny wypadku.