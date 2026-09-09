Pilne zaostrzenie kar. Minister chce zmian po katastrofie pociągu

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"Przygotowujemy w trybie pilnym ustawowe zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych" - zapowiedział w środę minister infrastruktury Dariusz Klimaczak. To reakcja na na tragiczny wypadek pociągu pod Przysuchą (Mazowieckie), w którym zginęła jedna osoba.
"Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, zmiany te będą mieć charakter radykalny" - napisał na X Dariusz Klumczak.
"Zwiększenie bezpieczeństwa jest tu bezwzględnym priorytetem. O procedowanych zmianach poinformowałem środowisko kolejarskie, w tym prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i szefa związku zawodowego maszynistów kolejowych, z którymi pozostaję w stałym dialogu" - zapewnił minister infrastruktury.
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Wypadek pociągu Intercity
Wcześniej do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Jak wskazał podczas konferencji prasowej z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonim Costą, "natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wyjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła". - To się musi skończyć - oświadczył.