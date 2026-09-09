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Okolice

Pilne zaostrzenie kar. Minister chce zmian po katastrofie pociągu

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Minister infrastruktury Dariusz Klimczak
Tusk o wypadku w Sokolnikach Suchych. "Musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Maciej Kulczyński
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"Przygotowujemy w trybie pilnym ustawowe zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych" - zapowiedział w środę minister infrastruktury Dariusz Klimaczak. To reakcja na na tragiczny wypadek pociągu pod Przysuchą (Mazowieckie), w którym zginęła jedna osoba.

"Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, zmiany te będą mieć charakter radykalny" - napisał na X Dariusz Klumczak.

"Zwiększenie bezpieczeństwa jest tu bezwzględnym priorytetem. O procedowanych zmianach poinformowałem środowisko kolejarskie, w tym prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i szefa związku zawodowego maszynistów kolejowych, z którymi pozostaję w stałym dialogu" - zapewnił minister infrastruktury.

Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Źródło zdjęcia: TVN24
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: TVN24
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Pociąg wypadek - Sokolniki Suche
Pociąg wypadek - Sokolniki Suche
Źródło zdjęcia: Karolina Koszela
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA

Wypadek pociągu Intercity

Wcześniej do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Jak wskazał podczas konferencji prasowej z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonim Costą, "natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wyjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła". - To się musi skończyć - oświadczył.

Premier skomentował w ten sposób wypadek w Sokolnikach Suchych pod Przysuchą. Samochód ciężarowy zderzył się na przejeździe kolejowym z pociągiem jadącym z Lublina do Szczecina.

Jedna osoba zmarła, a siedem innych rannych. Bardzo poważnych obrażeń doznali m.in. maszynista pociągu, kierowca ciężarówki i pasażerka, podróżująca w wagonie bezpośrednio za lokomotywą.

Cztery kolejne osoby trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Prokuratura Rejonowa w Przysusze przyczyny wypadku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiKolejMinisterstwo Infrastruktury
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