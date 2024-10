Były burmistrz Milanówka z zarzutami korupcyjnymi

czytaj dalej

- Dzisiaj umarł kolejny kot. Kot, który przyjechał do nas w czerwcu. Od tygodni nie mieliśmy informacji, jak on się czuje i co mu dolega. Może można było jego śmierci zapobiec. Niestety tak się nie stało - mówili w środę przed ratuszem wolontariusze ze Schroniska na Paluchu, którzy domagają się interwencji władz miasta w sprawie chorych kotów, które nie są przekazywane do adopcji, przez co ich stan z dnia na dzień się pogarsza.