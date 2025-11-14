Logo TVN Warszawa
Brutalny atak na taksówkarza. "Zostawił wykrwawiającego się człowieka na fotelu kierowcy"

Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
21.11.2022 | Policja podpowiada, na co zwracać uwagę podczas korzystania z taksówek z aplikacji
Źródło: Dariusz Łapiński | Fakty TVN
W Milanówku doszło do brutalnego ataku na kierowcę taksówki. Mężczyzna został zaatakowany przez pasażera na koniec kursu. Policja zatrzymała do sprawy jedną osobę.

Do ataku na taksówkarza doszło w nocy ze środy na czwartek na ulicy Zachodniej.

"Kierowca Lajk Taxi został brutalnie napadnięty podczas wykonywania swoich obowiązków" - opisał zdarzenie na Facebooku Marek Omiecinski, właściciel firmy, dla której jeździ poszkodowany. Jak wyjaśnił, napastnik nie miał nic wspólnego z kierowcą, kurs został przydzielony losowo przez system.

Ciosy ostrym narzędziem w brzuch i plecy

"Napastnik zadał 6 ciosów ostrym narzędziem w plecy i brzuch, bił by zabić. Napastnik wraz z dwoma koleżankami uciekł z miejsca zdarzenia i zostawił wykrwawiającego się człowieka leżącego pół przytomnego na fotelu kierowcy. Kierowca ostatkiem sił użył narzędzi firmowych do poinformowania naszego dyspozytora o niebezpiecznej sytuacji, dyspozytor wezwał kierowców i zadzwonił na 112, po 5 minutach na miejscu pojawili się koledzy z pracy którzy udzielili pierwszej pomocy" - zrelacjonował Omieciński. I podziękował policji "za sprawne działanie".

Przekazał, że ranny taksówkarz trafił do szpitala i czuje się lepiej.

Policja: zatrzymano jedną osobę

O szczegóły zdarzenia zapytaliśmy policję. Asp. szt. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, potwierdziła, że policjanci pracowali na miejscu zdarzenia, w którym pasażer taksówki zaatakował taksówkarza.

- Panowie się nie znali - powiedziała policjantka. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, po zakończeniu kursu doszło do kłótni o zapłatę za przejazd. - Zatrzymano jedną osobę do tego zdarzenia. Trwają czynności z udziałem tego mężczyzny - przekazała Zych.

Na tym etapie śledztwa policja nie zdradza więcej szczegółów.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock

Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
