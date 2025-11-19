Incydenty na torach kolejowych. Co wiadomo? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami budzącymi wątpliwość, co do prawidłowości wykonanych czynności przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie po otrzymaniu informacji o słyszalnym huku w dniu 15 listopada 2025 roku, poniżej przedstawiamy chronologiczny przebieg czynności policyjnych" - napisali w środę mazowieccy policjanci na X.

Przebieg interwencji został przeanalizowany na polecenie komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu.

Policjanci szukali dymu lub ognia, nie znaleźli

Z informacji zamieszczonych przez policję wynika, że o godz. 21.43 dyżurny garwolińskiej policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie o słyszanym około 40 minut wcześniej huku. Dzwoniąca kobieta, pytana przez dyżurnego, informowała, że dźwięk dochodził z kierunku miejscowości Podebłocie. Dwie minuty później dwuosobowy patrol został skierowany do obsługi zgłoszenia.

Patrol przejechał m.in. przez przejazd kolejowy obok przystanku PKP Mika, "gdzie nie było żadnych osób i nic nie wzbudziło ich niepokoju". "W czasie przejazdu policjanci zwracali szczególną uwagę na ewentualne zadymienie lub ogień, jednak nic takiego nie stwierdzili" - napisała mazowiecka policja.

Z dalszej części wpisu wynika, że o godz. 22.07 patrol przyjechał do miejscowości Życzyn, w której słyszalny był huk. "Wspólnie ze zgłaszającą w radiowozie, sprawdzili teren w okolicy miejscowości Podebłocie, Piotrówek, Kozice, Życzyn, Wola Życka, Dębówka oraz przejazdu PKP Mika" - relacjonuje komenda wojewódzka. Interweniujący patrol "rozpytał napotkane osoby, jednak nigdzie nie stwierdzono potencjalnego źródła głośnego dźwięku".

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami budzącymi wątpliwość, co do prawidłowości wykonanych czynności przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie po otrzymaniu informacji o słyszalnym huku w dniu 15 listopada 2025 roku, poniżej… — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) November 19, 2025 Rozwiń

Mieszkańcy myśleli, że wybuchł piec lub doszło do wypadku

We wpisie zwrócono uwagę, że osoba zgłaszająca podczas rozmowy z policjantami stwierdziła, że "o zdarzeniu poinformowała dopiero po 40 minutach, bo zarówno ona, jak i jej sąsiedzi, myśleli, że doszło do wybuchu pieca, butli gazowej lub wypadku drogowego".

Następnie, o godz. 22.15, do gminy Trojanów przybyli kolejni policjanci z Garwolina, którzy sprawdzili okolicę, "kierując się informacjami wskazanymi w zgłoszeniu, jakoby źródłem hałasu mógł być wybuch butli z gazem".

O 23.10 policjanci zakończyli interwencję, ponieważ nie potwierdzili, że dzieje się coś niepokojącego. "Na żadnym etapie, zarówno w momencie zgłoszenia, jak i rozpytań w czasie patrolowania, nie pojawiły się sygnały, jakoby hałas miał dochodzić z kierunku torów, a wręcz przeciwnie, wskazywano okoliczne zabudowania" - podała policja. Działania funkcjonariuszy zostały ocenione jako właściwe.

Dywersja na kolei - dwa zdarzenia

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, w niedzielę na torach kolejowych na stacji Mika koło Garwolina (Mazowieckie) oraz stacji Gołąb koło Puław (Lubelskie) doszło do aktów dywersji.

W pierwszym przypadku w miejscowości miała miejsce eksplozja ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Polskie służby specjalne zatrzymały kilka osób. Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm Ukraińcom podejrzanym o dokonanie aktów dywersji na kolei.