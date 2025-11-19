Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wybuch na torach. Tak policja zareagowała na zgłoszenie mieszkańców. Minuta po minucie

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Incydenty na torach kolejowych. Co wiadomo?
Źródło: TVN24
"Na żadnym etapie (...) nie pojawiły się sygnały, jakoby hałas miał dochodzić z kierunku torów". Mazowiecka policja opisała jak patrol z Garwolina zareagował krok po kroku na sobotnie zgłoszenie o huku.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami budzącymi wątpliwość, co do prawidłowości wykonanych czynności przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie po otrzymaniu informacji o słyszalnym huku w dniu 15 listopada 2025 roku, poniżej przedstawiamy chronologiczny przebieg czynności policyjnych" - napisali w środę mazowieccy policjanci na X.

Przebieg interwencji został przeanalizowany na polecenie komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu.

Policjanci szukali dymu lub ognia, nie znaleźli

Z informacji zamieszczonych przez policję wynika, że o godz. 21.43 dyżurny garwolińskiej policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie o słyszanym około 40 minut wcześniej huku. Dzwoniąca kobieta, pytana przez dyżurnego, informowała, że dźwięk dochodził z kierunku miejscowości Podebłocie. Dwie minuty później dwuosobowy patrol został skierowany do obsługi zgłoszenia.

Patrol przejechał m.in. przez przejazd kolejowy obok przystanku PKP Mika, "gdzie nie było żadnych osób i nic nie wzbudziło ich niepokoju". "W czasie przejazdu policjanci zwracali szczególną uwagę na ewentualne zadymienie lub ogień, jednak nic takiego nie stwierdzili" - napisała mazowiecka policja.

Z dalszej części wpisu wynika, że o godz. 22.07 patrol przyjechał do miejscowości Życzyn, w której słyszalny był huk. "Wspólnie ze zgłaszającą w radiowozie, sprawdzili teren w okolicy miejscowości Podebłocie, Piotrówek, Kozice, Życzyn, Wola Życka, Dębówka oraz przejazdu PKP Mika" - relacjonuje komenda wojewódzka. Interweniujący patrol "rozpytał napotkane osoby, jednak nigdzie nie stwierdzono potencjalnego źródła głośnego dźwięku".

Mieszkańcy myśleli, że wybuchł piec lub doszło do wypadku

We wpisie zwrócono uwagę, że osoba zgłaszająca podczas rozmowy z policjantami stwierdziła, że "o zdarzeniu poinformowała dopiero po 40 minutach, bo zarówno ona, jak i jej sąsiedzi, myśleli, że doszło do wybuchu pieca, butli gazowej lub wypadku drogowego".

Następnie, o godz. 22.15, do gminy Trojanów przybyli kolejni policjanci z Garwolina, którzy sprawdzili okolicę, "kierując się informacjami wskazanymi w zgłoszeniu, jakoby źródłem hałasu mógł być wybuch butli z gazem".

O 23.10 policjanci zakończyli interwencję, ponieważ nie potwierdzili, że dzieje się coś niepokojącego. "Na żadnym etapie, zarówno w momencie zgłoszenia, jak i rozpytań w czasie patrolowania, nie pojawiły się sygnały, jakoby hałas miał dochodzić z kierunku torów, a wręcz przeciwnie, wskazywano okoliczne zabudowania" - podała policja. Działania funkcjonariuszy zostały ocenione jako właściwe.

Dywersja na kolei - dwa zdarzenia

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, w niedzielę na torach kolejowych na stacji Mika koło Garwolina (Mazowieckie) oraz stacji Gołąb koło Puław (Lubelskie) doszło do aktów dywersji.

W pierwszym przypadku w miejscowości miała miejsce eksplozja ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Polskie służby specjalne zatrzymały kilka osób. Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm Ukraińcom podejrzanym o dokonanie aktów dywersji na kolei.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Są pierwsi zatrzymani w sprawie aktów dywersji 
TVN24
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
"Nie możemy dać się zastraszyć". Rzecznik rządu o podróżach pociągiem
TVN24
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
"Ponad wszelką wątpliwość kolejne ataki zostały już przygotowane". Co możemy zrobić?
TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaMateriały wybuchowe
Czytaj także:
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Pierwszy taki jarmark bożonarodzeniowy. Montują ogromny diabelski młyn
Śródmieście
Fontanna Neptuna zaświeciła się na czerwono
Polskie miasta rozbłysły na czerwono. "W jednym momencie ponad 3600 obiektów"
TVN24
Miejskie przedszkola mierzą się z kryzysem demograficznym (zdj. ilustracyjne)
Kryzys demograficzny uderza w miejskie przedszkola. Lista placówek do zamknięcia
Klaudia Kamieniarz
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgają godziny
Ursus
Przemysław Nowak
Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei
TVN24
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Zabronią wożenia plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nie wolno się też położyć
Komunikacja
Samochód utknął na torowisku
Regularnie rozjeżdżają rozchodnik. Niektórzy utykają na torach
Śródmieście
Kradzież z kościelnej skarbonki
Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"
Okolice
Kolizja bmw z lawetą na trasie S8
Zderzenie z lawetą na ekspresówce. "W samochodzie był minister sportu"
Okolice
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka
Okolice
Agnieszka Sikora laureatką plebiscytu Warszawianka Roku
Pomaga młodym stanąć na nogi. Warszawianka Roku wybrana
Śródmieście
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Utrudnienia na kolei pod Warszawą. Pociąg towarowy uderzył w łosia
Okolice
Kierowca audi momentami pędził nawet 200 km/h
Na liczniku 200 kilometrów na godzinę. "Jadących wolniej ponaglał, mrugając światłami"
Okolice
Zbigniew Rylski
Stolica pożegnała ostatniego żołnierza "Parasola"
Targówek
Rusza PGE Warsaw Cup 2025
Łyżwiarze figurowi z całego świata na Torwarze
Śródmieście
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
"Uporządkują" ruch, nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu
Żoliborz
Na Mokotowie doszło do tragicznego wypadku
"Przeleciał przez przystanek i pojechał dalej". Zginęły dwie osoby, kierowca przed sądem
Mokotów
Sprawna dacia kierowcy jadąćego po alkoholu może posłużyć służbom
Spowodował kolizję po pijanemu, jego samochód chcą przejąć służby
Okolice
Dwie osoby zatrzymane w związku zabójstwem 44-latka
Usłyszał, jak mówiła: "chyba go zabiłeś". Zadzwonił na policję
Wawer
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
Śródmieście
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
Bielany
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy
Śródmieście
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
Okolice
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
Okolice
Wypadek w miejscowości Sielc
Zderzenie z ciężarówką, jedna osoba w szpitalu. Droga zablokowana
Okolice
Wezwał policję, bo twierdził że zgubił się w lesie
Odnaleźli zaginionego, ale ten twierdził, że pomaga w poszukiwaniach
Okolice
Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał
Okolice
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
Szef MON był pytany o kamerę zamontowaną w pobliżu uszkodzonych torów
Okolice
Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności"
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. 17 osób trafiło do szpitala
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec
Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki