"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami budzącymi wątpliwość, co do prawidłowości wykonanych czynności przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie po otrzymaniu informacji o słyszalnym huku w dniu 15 listopada 2025 roku, poniżej przedstawiamy chronologiczny przebieg czynności policyjnych" - napisali w środę mazowieccy policjanci na X.
Przebieg interwencji został przeanalizowany na polecenie komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu.
Policjanci szukali dymu lub ognia, nie znaleźli
Z informacji zamieszczonych przez policję wynika, że o godz. 21.43 dyżurny garwolińskiej policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie o słyszanym około 40 minut wcześniej huku. Dzwoniąca kobieta, pytana przez dyżurnego, informowała, że dźwięk dochodził z kierunku miejscowości Podebłocie. Dwie minuty później dwuosobowy patrol został skierowany do obsługi zgłoszenia.
Patrol przejechał m.in. przez przejazd kolejowy obok przystanku PKP Mika, "gdzie nie było żadnych osób i nic nie wzbudziło ich niepokoju". "W czasie przejazdu policjanci zwracali szczególną uwagę na ewentualne zadymienie lub ogień, jednak nic takiego nie stwierdzili" - napisała mazowiecka policja.
Z dalszej części wpisu wynika, że o godz. 22.07 patrol przyjechał do miejscowości Życzyn, w której słyszalny był huk. "Wspólnie ze zgłaszającą w radiowozie, sprawdzili teren w okolicy miejscowości Podebłocie, Piotrówek, Kozice, Życzyn, Wola Życka, Dębówka oraz przejazdu PKP Mika" - relacjonuje komenda wojewódzka. Interweniujący patrol "rozpytał napotkane osoby, jednak nigdzie nie stwierdzono potencjalnego źródła głośnego dźwięku".
Mieszkańcy myśleli, że wybuchł piec lub doszło do wypadku
We wpisie zwrócono uwagę, że osoba zgłaszająca podczas rozmowy z policjantami stwierdziła, że "o zdarzeniu poinformowała dopiero po 40 minutach, bo zarówno ona, jak i jej sąsiedzi, myśleli, że doszło do wybuchu pieca, butli gazowej lub wypadku drogowego".
Następnie, o godz. 22.15, do gminy Trojanów przybyli kolejni policjanci z Garwolina, którzy sprawdzili okolicę, "kierując się informacjami wskazanymi w zgłoszeniu, jakoby źródłem hałasu mógł być wybuch butli z gazem".
O 23.10 policjanci zakończyli interwencję, ponieważ nie potwierdzili, że dzieje się coś niepokojącego. "Na żadnym etapie, zarówno w momencie zgłoszenia, jak i rozpytań w czasie patrolowania, nie pojawiły się sygnały, jakoby hałas miał dochodzić z kierunku torów, a wręcz przeciwnie, wskazywano okoliczne zabudowania" - podała policja. Działania funkcjonariuszy zostały ocenione jako właściwe.
Dywersja na kolei - dwa zdarzenia
Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, w niedzielę na torach kolejowych na stacji Mika koło Garwolina (Mazowieckie) oraz stacji Gołąb koło Puław (Lubelskie) doszło do aktów dywersji.
W pierwszym przypadku w miejscowości miała miejsce eksplozja ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
Polskie służby specjalne zatrzymały kilka osób. Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm Ukraińcom podejrzanym o dokonanie aktów dywersji na kolei.
Autorka/Autor: ag/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski