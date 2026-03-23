Zatrzymali ich po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę

Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji

W miniony weekend funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolowali cudzoziemców opuszczających areszty śledcze i zakłady karne. Zatrzymali siedmiu mężczyzn - obywateli Gruzji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii.

"Wszyscy odbywali kary pozbawienia wolności za przestępstwa, których dopuścili się na terytorium naszego kraju. Były to rozboje, kradzieże, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kierowanie pojazdami bez uprawnień, a także posiadanie substancji psychotropowych oraz stosowanie przemocy i gróźb bezprawnych. Część z nich była wcześniej wielokrotnie zatrzymywana, a niektórzy figurowali w systemach, jako osoby niepożądane na terytorium Polski" - informuje w komunikacie Piotr Niemiec z Nadwiślańskiego Oddziału Granicznej.

Wszyscy muszą opuścić Polskę

Wobec wszystkich wydano decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski. Orzeczono również zakazy ponownego wjazdu do państw strefy Schengen na okres od pięciu do 10 lat.

Decyzją sądu większość z nich została umieszczona w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, a pozostali zostali doprowadzeni przez strażników granicznych do granicy.

