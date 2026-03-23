Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zatrzymali ich po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę

Strażnik graniczny z zatrzymanym
Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Wyszli z więzienia i od razu zostali zatrzymani. Muszą opuścić Polskę i nawet przez 10 lat nie będą mogli wrócić.

W miniony weekend funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolowali cudzoziemców opuszczających areszty śledcze i zakłady karne. Zatrzymali siedmiu mężczyzn - obywateli Gruzji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii.

"Wszyscy odbywali kary pozbawienia wolności za przestępstwa, których dopuścili się na terytorium naszego kraju. Były to rozboje, kradzieże, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kierowanie pojazdami bez uprawnień, a także posiadanie substancji psychotropowych oraz stosowanie przemocy i gróźb bezprawnych. Część z nich była wcześniej wielokrotnie zatrzymywana, a niektórzy figurowali w systemach, jako osoby niepożądane na terytorium Polski" - informuje w komunikacie Piotr Niemiec z Nadwiślańskiego Oddziału Granicznej.

Wszyscy muszą opuścić Polskę

Wobec wszystkich wydano decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski. Orzeczono również zakazy ponownego wjazdu do państw strefy Schengen na okres od pięciu do 10 lat.

Decyzją sądu większość z nich została umieszczona w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, a pozostali zostali doprowadzeni przez strażników granicznych do granicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strażnik graniczny, ilustracyjne
Pijany jeździł autem. Pięć wyroków i deportacja
TVN24
skuter
Jechał skuterem, czeka go deportacja
Żoliborz
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Złamali prawo, czeka ich deportacja
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

Udostępnij:
Tagi:
Migranci i uchodźcy w EuropieStraż Graniczna
Czytaj także:
Nowe niskoemisyjne pojazdy we flocie MPO
Nowe kontenery i harmonogram. Zmiany w odbiorze śmieci z trzech dzielnic
Wawer
Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Tragiczny pożar na strzelnicy. Policjanci sprawdzili, czy były tam broń i amunicja
Ursynów
41-latek został zatrzymany
Ona nie uwierzyła, on tak. Liczyły się minuty
Wawer
Samochód wrócił do firmy leasingowej, 32-latek usłyszał zarzuty
Przestał spłacać raty, samochodu nie oddał
Ursynów
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Przyszli podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy, zostali zatrzymani
Wola
19-letni kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu
Pod rozbitym autem znaleźli ciało 19-letniego kierowcy
Okolice
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"
Okolice
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 38-latka
Narkotyki ukrył w łóżku
Wola
komputer
"Wygrał" drogie auto. By je odebrać, zrobił 10 przelewów
Okolice
65-latek został skazany na rok więzienia, stracił i dostał kolejny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Ma pięć dożywotnich zakazów, dostał szósty
Okolice
Akcja KSP "Bezpieczne przewozy"
Prawie 1200 skontrolowanych aut, 18 osób zatrzymanych
Śródmieście
W wyniku pożaru zawalił strop budynku
W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało
Okolice
CBŚP
Akcja CBŚP na Lotnisku Chopina
Włochy
Wśród kobiet najlepszy rezultat w półmaratonie uzyskała Polka Elżbieta Glinka
Najlepsi zawodnicy Półmaratonu Warszawskiego na mecie
Śródmieście
Transport gigantycznej stalowej kolumny
Z Szanghaju do Płocka. Transport gigantycznej stalowej kolumny
Okolice
Akcja policji przy ulicy Serockiej w Warszawie
Groził, że zrobi krzywdę sobie lub innym. Podjęto negocjacje
Praga Południe
Przejazd drogowo-kolejowy w Falenicy
Kolejarze zamkną przejazd. Będą zmiany w ruchu
Wawer
Sklep monopolowy przy Nowym Świecie 30
W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny. Prohibicja go nie dotyczy
Śródmieście
Osiedle "Zielono mi" w Podolszynie
60 domów w jednym szeregu. Na sprzedaż został już tylko jeden
Katarzyna Kędra
Pożar na Migdałowej
Tragiczny pożar strzelnicy. Cztery osoby nie żyją
Ursynów
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Śródmieście
W Warszawie rozpoczyna się sezon remontowy
"Ruszyła wiosenna machina remontowa"
Ulice
Kotka Gabrysia wyzdrowiała dzięki pomocy fundacji
Ratują potrącone zwierzęta, marzą o karetce. "Warto walczyć do końca"
Okolice
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
METEO
Pożar na plebanii w Mirkowie
Z budynku plebanii wydobywał się gęsty dym
Okolice
Stołeczni policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu
Brutalny atak na 20-latka w centrum Warszawy. Nikt nie zareagował
Śródmieście
Utrudnienia na POW po zderzeniu dwóch pojazdów
Zderzenie z ciężarówką na obwodnicy. Utrudnienia
Włochy
Polscy lekarze operowali pacjentów na odległość
Lekarze w Chinach, operowani pacjenci w warszawskim szpitalu. Dwa przełomowe zabiegi
Mokotów
Mały samolot rozbił się na Lotnisku Warszawa-Babice
Mały samolot zjechał z pasa startowego, zarył przodem w ziemię
Bemowo
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

