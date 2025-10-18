Młody kierowca driftował na parkingu Źródło: KPP Piaseczno

Na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa trafił punkt, oznaczony jako MOP Mieszkowo. Według zgłoszenia miały tam odbywać się nielegalne wyścigi samochodowe.

"Dzięki tej platformie mieszkańcy mogą wskazywać miejsca, w których - ich zdaniem - dochodzi do łamania prawa, a funkcjonariusze na te zgłoszenia reagują" - przypomniała w komunikacie podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

"Za chwilę straci swoje prawo jazdy"

Funkcjonariusz pojechali we wskazaną lokalizację. "Zauważyli kierującego, który 'dawał swoje popisy' na MOP Mieszkowo. W miejscu, gdzie kierowcy ciężarówek zatrzymują się na odpoczynek, 21-letni obywatel Turcji postanowił sprawdzić swoje umiejętności driftowania" - opisała Gąsowska.

Młody kierowca został "doceniony" przez funkcjonariuszy. Dostał mandat i "wzbogacił się" o 15 punktów karnych. "21-latek za chwilę straci swoje prawo jazdy, ponieważ w trakcie kontroli okazało się, że ma on już na swoim koncie 10 punktów karnych" - zaznaczyła Gąsowska.

Policjanci podkreślili, że drogi publiczne i parkingi to nie tory wyścigowe, a przepisy ruchu drogowego nie są jedynie formalnością.

