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Okolice

Drzewo przygniotło mężczyznę. Nie przeżył

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Podczas wycinki konar przygniótł mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas wycinki konar przygniótł mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Tragedia w lesie pod Mińskiem Mazowieckim. Podczas wycinki drzewo spadło na pracownika. W wyniku obrażeń mężczyzna zmarł. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Mienia, położonej w gminie Cegłów. Policjanci otrzymali zgłoszenie o godzinie 6.55.

- Dwóch pracowników firmy wykonywało prace leśne związane z wycinką drzew. W ich trakcie jedna z kłód spadła na 33-letniego pracownika. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Drugiemu mężczyźnie nic się nie stało - poinformowała starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Trwa śledztwo mające wyjaśnić przyczyny i okoliczności zdarzenia. Policjanci pracują nadzorem prokuratora.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
WypadkiPolicjaProkuratura
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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