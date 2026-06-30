Okolice Drzewo przygniotło mężczyznę. Nie przeżył Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Podczas wycinki konar przygniótł mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w miejscowości Mienia, położonej w gminie Cegłów. Policjanci otrzymali zgłoszenie o godzinie 6.55.

- Dwóch pracowników firmy wykonywało prace leśne związane z wycinką drzew. W ich trakcie jedna z kłód spadła na 33-letniego pracownika. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Drugiemu mężczyźnie nic się nie stało - poinformowała starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Trwa śledztwo mające wyjaśnić przyczyny i okoliczności zdarzenia. Policjanci pracują nadzorem prokuratora.

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