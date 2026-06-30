Drzewo przygniotło mężczyznę. Nie przeżył
Do zdarzenia doszło w miejscowości Mienia, położonej w gminie Cegłów. Policjanci otrzymali zgłoszenie o godzinie 6.55.
- Dwóch pracowników firmy wykonywało prace leśne związane z wycinką drzew. W ich trakcie jedna z kłód spadła na 33-letniego pracownika. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Drugiemu mężczyźnie nic się nie stało - poinformowała starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
Trwa śledztwo mające wyjaśnić przyczyny i okoliczności zdarzenia. Policjanci pracują nadzorem prokuratora.
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Źródło: tvnwarszawa.pl