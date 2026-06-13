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Okolice

"Zasnął za kierownicą", uderzył w bariery na S17

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Ciężarówka uderzyła w bariery na S17
Ciężarówka uderzyła w bariery na S17 (Mazowieckie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Piotr
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Piotr
Na trasie S17 w pobliżu Garwolina kierowca tira uderzył w bariery i stanął w poprzek drogi. Mężczyzna, jak podaje policja, zasnął za kierownicą.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło na trasie S17 w pobliżu miejscowości Michałówka, w kierunku Lublina. Nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Widać na nim tira stojącego w poprzek drogi. Barierki, rozdzielające pasy ruchu, zostały znacznie uszkodzone.

O szczegóły zapytaliśmy policję. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali w sobotę o godzinie 6.15. Dotyczyło pojazdu ciężarowego, który uderzył w barierę, rozdzielającą pasę. - Pojazd stanął w poprzek drogi. Wyciekało z niego paliwo. Ze wstępnych ustaleń nie wynikało, by ktoś doznał obrażeń – przekazał mł. asp. Michał Paziewski z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Policja: kierowca zasnął za kierownicą

- Na miejscu policjanci ustalili, że kierowca pojazdu Mercedes zasnął za kierownicą, zjechał z jezdni i uderzył w bariery ochronne oraz pasy rozdzielające - dodał Paziewski.

W wyniku uderzenia pojazdu, barierki na długości około 100 metrów są uszkodzone. Z kolei ich elementy leżą na długości około 300 metrów  

Po godzinie 7 na miejsce dojechał holownik.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuDrogi w PolscePolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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