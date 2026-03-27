Ponad 200 km/h motocyklem. Szaleńczą jazdę uchwyciła kamera

Motocyklista jechał po trasie S8 z prędkością 208 km/h Źródło: KPP Pruszków

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Michałowice, na odcinku drogi ekspresowej S8, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. "Mężczyzna kierujący motocyklem jechał z prędkością aż 208 km/h. Jego jazda została zarejestrowana przez wideorejestrator policyjnego radiowozu" - przekazała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

"Zachowanie motocyklisty stwarzało poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. 46-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem" - dodała policjantka.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków drogowych. Tego typu zachowania stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla kierującego, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozsądek, przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz dostosowanie stylu jazdy do obowiązujących przepisów i warunków panujących na drodze.