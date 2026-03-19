Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Czołowe zderzenie i próba ucieczki. Areszt dla kierowcy

Wypadek w miejscowości Michałów-Reginów
Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim
Źródło: Google Earth
Prokuratura Rejonowa w Legionowie nadzoruje dochodzenie w spawie wypadku w miejscowości Michałów Reginów (Mazowieckie). Po czołowym zderzeniu jeden z kierowców próbował uciec, ale zatrzymali go świadkowie. Był pijany. W wypadku ranne zostały trzy osoby, z czego jedna jest w śpiączce farmakologicznej.

Do wypadku doszło 10 marca na drodze krajowej numer 61 w miejscowości Michałów Reginów, w powiecie legionowskim.

Śledczy ustalili do tej pory, że kierowca Renault Dawid S. jechał "61" z Legionowa do Zegrza. "Z nieustalonych przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym pojazdem marki Citroen Xsara Picasso. Dawid S. próbował następnie zbiec z miejsca wypadku, jednakże został zatrzymany przez świadków zdarzenia" - poinformowała w komunikacie rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros.

Jeden z rannych w śpiączce

Prokurator poinformowała również o skutkach wypadku. Trzy poszkodowane w nim osoby doznały licznych obrażeń ciała. "Wszyscy pokrzywdzeni zostali przewiezieni do szpitala i są hospitalizowani. Jeden z pokrzywdzonych przebywa w śpiączce farmakologicznej" - opisała rzeczniczka.

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliszewie

Przeprowadzone badania wykazały, że podejrzany w momencie wypadku był pijany, miał 0,64 mg/l alkoholu (koło 1,3 promila) w wydychanym powietrzu. Mężczyzna był już karany za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji z art. 178a § 1 Kodeksu karnego (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości).

Nie przyznał się

Śledczy zarzucają Dawidowi S. prowadzenie auta po pijanemu oraz spowodowanie wypadku komunikacyjnego. S. został już przesłuchany w charakterze podejrzanego i nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił też składania wyjaśnień. 

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliszewie

"Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Legionowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Z uwagi na wcześniejsze skazanie oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, podejrzanemu grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności" - poinformowała prok. Staros.

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliszewie

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieLegionowoProkuratura
