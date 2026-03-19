Czołowe zderzenie i próba ucieczki. Areszt dla kierowcy

Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim

Do wypadku doszło 10 marca na drodze krajowej numer 61 w miejscowości Michałów Reginów, w powiecie legionowskim.

Śledczy ustalili do tej pory, że kierowca Renault Dawid S. jechał "61" z Legionowa do Zegrza. "Z nieustalonych przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym pojazdem marki Citroen Xsara Picasso. Dawid S. próbował następnie zbiec z miejsca wypadku, jednakże został zatrzymany przez świadków zdarzenia" - poinformowała w komunikacie rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros.

Jeden z rannych w śpiączce

Prokurator poinformowała również o skutkach wypadku. Trzy poszkodowane w nim osoby doznały licznych obrażeń ciała. "Wszyscy pokrzywdzeni zostali przewiezieni do szpitala i są hospitalizowani. Jeden z pokrzywdzonych przebywa w śpiączce farmakologicznej" - opisała rzeczniczka.

Wypadek w miejscowości Michałów-Reginów Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliszewie

Przeprowadzone badania wykazały, że podejrzany w momencie wypadku był pijany, miał 0,64 mg/l alkoholu (koło 1,3 promila) w wydychanym powietrzu. Mężczyzna był już karany za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji z art. 178a § 1 Kodeksu karnego (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości).

Nie przyznał się

Śledczy zarzucają Dawidowi S. prowadzenie auta po pijanemu oraz spowodowanie wypadku komunikacyjnego. S. został już przesłuchany w charakterze podejrzanego i nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił też składania wyjaśnień.

Wypadek w miejscowości Michałów-Reginów Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliszewie

"Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Legionowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Z uwagi na wcześniejsze skazanie oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, podejrzanemu grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności" - poinformowała prok. Staros.

Opracowała Katarzyna Kędra