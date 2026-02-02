Jego samochód wypadł z drogi, kierowca nie przeżył

Informację o zdarzeniu potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl młodszy brygadier Kamil Płochocki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Jak wskazał, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 16.35. - Samochód osobowy wypadł z jezdni. Kierowca podróżował sam. Trwa jego reanimacja - przekazał nam strażak.
Droga w tym miejscu była zablokowana na czas działań służb. - Na miejscu pracują trzy zastępy strażaków - podsumował młodszy brygadier Płochocki.
Po godzinie 18 strażak poinformował, że kierowcy nie udało się uratować. - Policja poinformowała o jego śmierci. Na miejscu trwają czynności prowadzone przez funkcjonariuszy - zaznaczył.
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24