Leciał z córką, zaczepił o linię energetyczną. Motolotnia runęła do rzeki

Motolotnia wpadła do rzeki Pilicy
Motolotnia wpadła do rzeki
Źródło wideo: OSP Warka
Źródło zdj. gł.: OSP Warka
Wypadek motolotni w Michałowie Dolnym pod Grójcem (Mazowieckie). Lecący z 10-letnią córką pilot zahaczył o linię energetyczną. Motolotnia runęła do Pilicy.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w Michałowie Dolnym (okolice Grójca). Motolotnia wpadła do Pilicy po tym, jak pilot zahaczył o linię energetyczną.

Motolotnia wpadła do rzeki Pilicy
Motolotnia wpadła do rzeki Pilicy
Źródło zdjęcia: OSP Warka

Na miejsce dotarły trzy zastępy strażaków z łodzią ratunkową i patrol policji.

- Na miejscu zdarzenia okazało się, że motolotnią leciał 45-letni mężczyzna z 10-letnią córką. Szczęśliwie wylądowali w wodzie. Nie odnieśli obrażeń. Pomoc medyczna nie była potrzebna. W związku z tym, że poziom wody w rzece był niski, sami dotarli na brzeg - powiedział nam Michał Maroszek z Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

W akcji uczestniczyło łącznie 15 ratowników straży pożarnej z Grójca, Michałowa Dolnego i Warki. Strażacy wyciągnęli na brzeg uszkodzoną motolotnię. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.

Pilot motolotni zahaczył o przewody elektryczne
Pilot motolotni zahaczył o przewody elektryczne
Źródło zdjęcia: OSP Warka
Źródło: tvn24.pl
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
