Miał upić i zgwałcić 16-latkę, która pracowała w jego gospodarstwie. Usłyszał wyrok

Miał szarpać dziewczynę i bić ją

Za rozpijanie osoby małoletniej mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Gwałt zagrożony jest karą więzienia od dwóch do 12 lat.

Pracowała razem z matką w gospodarstwie sadowniczym

W maju 2020 roku 16-latka podjęła pracę sezonową w gospodarstwie sadowniczym pod Radomiem. Matka dziewczyny także tam pracowała dorywczo, ale na noc wracała do domu. Dziewczynie właściciel gospodarstwa udostępnił odrębny pokój, by nie musiała dojeżdżać.

Według śledczych zaproponował on 16-latce alkohol, nakłonił ją, by się z nim napiła, a następnie wbrew jej woli doprowadził do stosunku seksualnego. Nad ranem nastolatka wsiadła na rower i uciekła do domu. Nie wiedziała, co się z nią działo, była obolała i miała porwaną odzież. Jej matka złożyła zawiadomienie o gwałcie.