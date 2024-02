Trudna sytuacja na Bugu. Zalane i odcięte od świata domy

- Cała ta działka tutaj, to jest wszystko zalane. I budynek jest co najmniej z 50 centymetrów w wodzie. Tylko ratują worki - relacjonuje jedna z mieszkanek. Część osób decyduje się na opuszczenie domów i nocowanie u bliskich. - Mieszkamy tutaj 14 lat, mamy po raz drugi taką sytuację. Jedną żeśmy mieli cztery lata temu, tylko woda była na podwórku - dodaje kobieta.

Dlaczego Bug wylewa?

Jak sprawdzić, czy teren nie jest zalewowy

Lokalizację możemy zweryfikować, wchodząc na stronę Wód Polskich. Klikamy w zakładkę hydroportal i odszukujemy położenie na mapie. Ale eksperci zauważają, że pole do działań jest spore. - To, co powinno się robić w Polsce, żeby zapobiegać powodziom i suszom, to jest przede wszystkim bardzo dobre zagospodarowanie krajobrazu, terenu. To znaczy przede wszystkim powinniśmy inwestować w retencję krajobrazową naturalną, czyli lasy, mokradła, podmokłe łąki - uważa dr hab. Iwona Wagner, ekohydrolog, sekretarz interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.