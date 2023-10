Mało kontroli i mandatów. Problem warszawskiego "obwarzanka" z egzekwowaniem zakazu palenia odpadami

Liczba kontroli spadła o 25 procent

- Jest poważny problem w gminach z obwarzanka. Zestawiliśmy postawy służb: policji, straży miejskich lub gminnych oraz obywateli z postawą straży miejskiej w stolicy, gdzie nie ma żadnej tolerancji dla palenia śmieci. Wszystkie zgłoszenia spalania śmieci w Warszawie kończyły się ukaraniem sprawcy. Natomiast jeżeli patrzymy na gminy pozawarszawskie, to te w których była straż miejska, tylko połowa sprawców została ukarana. W gminach, w których nie ma straży miejskiej, i do takiego zgłoszenia jest wzywana policja, w trzech czwartych przypadków policja macha ręką - mówi Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alarmu Smogowego.

- To jest kwestia świadomości służb i obywateli i tego, że jeżeli chcemy mieć czyste powietrze w aglomeracji warszawskiej, to musimy nawiązać jakąś formę współpracy między gminami z obwarzanka i Warszawą. To jest kluczowe - podkreśla Siergiej.

Kontrole tylko w godzinach pracy urzędu

Jak wyjaśniają autorzy raportu, w gminach bez straży miejskiej pracuje niemal trzykrotnie mniej osób upoważnionych do kontroli , są to w sumie 104 osoby. W gminach ze strażą jest to 276 osób. Tam na jedną osobę upoważnioną do kontroli palenisk przypadają 433 domy, w gminach bez straży miejskiej aż 1336 domów.