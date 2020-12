Kradli samochody z całego Mazowsza. "W ciągu jednej nocy byli w stanie ukraść kilka"

Rzeczniczka prasowa CBŚP Iwona Jurkiewicz wskazała w komunikacie, że do kradzieży samochodów dochodziło w latach 2010 - 2013. "Jak wynika z ustaleń policjantów, w ciągu jednej nocy grupa była w stanie ukraść kilka aut. Śledczy ustalili także, że członkowie gangu mieli określone zadania, były osoby odpowiedzialne za znalezienie konkretnego modelu auta, jego kradzież, przeróbki blacharskie czy mechaniczne. W kolejnym etapie do działań włączali się paserzy i tzw. słupy, na których rejestrowane były skradzione pojazdy. Po zalegalizowaniu samochody były sprzedawane niczego nie podejrzewającym klientom" - wyjaśniła Jurkiewicz.

Działania CBŚP przy wsparciu policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP rozpoczęli w ubiegłym tygodniu.

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

"Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. kradzieży z włamaniem, paserstwa, oszustwa, poświadczania nieprawdy w dokumentacji czy składania fałszywych zeznań. Dodatkowo Marcin K. i Piotr B. są podejrzani o włamanie do samochodu jubilera i kradzież ok. 350 sztuk różnego rodzaju złotych wyrobów biżuterii. Do tego zdarzenia doszło 22 maja 2012 roku w Wyszkowie" - podkreśliła w komunikacie rzeczniczka.