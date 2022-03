Marszałek województwa Adam Struzik podkreślił, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Mazowsze deklarowało wsparcie dla jej obywateli. - Z tego powodu uruchomiliśmy pociągi humanitarne, przekazaliśmy do Kijowa trzy ambulanse, organizujemy liczne zbiórki. Oprócz tego oferujemy pomoc naszych służb medycznych - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Adam Struzik.

Jak przekazano, na razie liczba pacjentów z Ukrainy zgłaszających się do szpitali marszałkowskich nie jest duża, ale niewątpliwe będzie ich przybywać.

Ukraińcy cierpią z powodu przeziębień i infekcji

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zapewniła, że opiekę w szpitalu uzyska każdy, kto będzie jej potrzebował. - Nasze szpitale w tej trudnej sytuacji stanęły na wysokości zadania i zorganizowały swoją pracę tak, by wszyscy mieli dostęp do opieki lekarskiej. Tam gdzie pacjentów pojawia się rzeczywiście więcej, zostały wydłużone godziny pracy – zaznaczyła.

- Najczęściej spotykamy się z młodymi matkami, które przebywają ze swoimi dziećmi w naszym szpitalu. Nie mają nikogo z zewnątrz, kto dostarczyłby im przedmiotów codziennego użytku potrzebnych do życia. Nie mają klapek, szlafroków, środków higieny osobistej. A kiedy przygotowujemy wypis ze szpitala, okazuje się, że nie mają dokąd się udać - relacjonował dyrektor.

Ucieczka przerwała ich dotychczasowe leczenie

Zdaniem rzecznika Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Piotra Gołaszewskiego, opieki potrzebują też pacjenci, którym ucieczka z Ukrainy przerwała dotychczasowe leczenie w swoim kraju. - Dotyczy to chorób przewlekłych, których kontrola jest konieczna - powiedział rzecznik. Dodał, że lekarz, do którego trafi taki chory, musi jak najszybciej ocenić stan pacjenta, wyznaczyć dalszy tok leczenia, a także wystawić receptę. Dlatego szpital stara się zapewnić możliwość skorzystania z poradni i zapisania się do specjalisty.