Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób w sprawie prania pieniędzy

Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC

W tym przypadku chodzi o oszustwa BEC (business email compromise - red.). Przestępcy podszywają się w nich pod prezesów, kontrahentów lub pracowników, żądając pilnych przelewów lub danych. Celem jest wyłudzenie pieniądze poprzez fałszywe faktury lub zamianę numerów kont.

Przeszukali 15 miejsc

CBZC przekazało, że funkcjonariusze przeszukali 15 miejsc na Mazowszu. Znaleźli w nich i zabezpieczyli m.in. telefony, inne cyfrowe nośniki pamięci, a także ponad kilogram różnego rodzaju narkotyków: kokainy, marihuany, amfetaminy, mefedronu, klefedronu i pochodnych, ecstasy.

W akcji wspierali ich policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", żołnierze Zarządu II Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, funkcjonariusze Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji wraz z psami służbowymi.

Już 37 podejrzanych

To kolejna operacja wymierzona w grupę przestępczą podszywającą się pod podmioty gospodarcze z całego świata. "W śledztwie przedstawiono już 101 zarzutów karnych 37 podejrzanym, głównie to zarzuty prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej" - poinformowało CBZC.

Wobec 19 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Zabezpieczono również mienie o wartości ponad 860 tys. zł oraz odzyskano mienie o wartości ponad 21 mln zł w postaci środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także dwóch samochodów.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie.

