Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb

Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Źródło: Mazowiecka Policja
Policjanci i funkcjonariusze skarbówki przerwali sprzedaż podrobionych ubrań podczas transmisji live w mediach społecznościowych. W ramach akcji zabezpieczyli ponad siedem tysięcy sztuk odzieży. Ich wartość szacowana jest na ponad pięć milionów złotych.

Sprawą zajmowali się funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Z ich ustaleń wynikało, że podejrzani wykorzystywali media społecznościowe do sprzedaży podrobionej odzieży. Nielegalne towary były oferowane podczas transmisji na żywo. Zdaniem służb, miały one służyć jako narzędzie do szybkiego dotarcia do klientów i ukrycia skali procederu.

Rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej starszy aspirant Justyna Pasieczyńska poinformowała, że podczas wspólnych kontroli na terenie jednej z posesji w województwie mazowieckim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 7 tysięcy sztuk podrobionej odzieży. Towar o wartości 5,3 miliona złotych znajdował się w budynkach mieszkalnych oraz samochodach zaparkowanych na terenie posesji.

"Zabezpieczono także urządzenie służące do oznaczania towarów chronionymi znakami towarowymi oraz gotówkę: ponad 29 tysięcy złotych i tysiąc euro" - przekazała Pasieczyńska.

Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Źródło: Mazowiecka Policja
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Źródło: Mazowiecka Policja
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Źródło: Mazowiecka Policja
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Źródło: Mazowiecka Policja
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Źródło: Mazowiecka Policja
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Źródło: Mazowiecka Policja

Trzy osoby zatrzymane

Podczas interwencji zatrzymane zostały trzy osoby w wieku 24, 30 i 33 lat. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowym, co stanowiło dla nich stałe źródło dochodu. Zastosowano wobec nich dozór policji i poręczenia majątkowe.

Sprawę bada Podkarpacki Urząd Celno‑Skarbowy w Przemyślu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Radom‑Zachód. "Śledczy analizują zabezpieczony materiał dowodowy oraz ustalają pełną skalę działalności zatrzymanych" - czytamy w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja zlikwidowała nielegalną szwalnię
Policjanci zlikwidowali szwalnię, gdzie powstawały podróbki
Sprzedawali podrobione kosmetyki. Trzy osoby zatrzymane (zdj. ilustracyjne)
Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych
Produkowali "dokumenty kolekcjonerskie" z wielu krajów
Sprzedawali podróbki dokumentów, pieniądze trafiały na jego rachunki
Praga Północ
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała: Klaudia Kamieniarz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka Policja

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaKASodzież
Czytaj także:
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Kosmetyczne zmiany na Grochowskiej. Wiceburmistrz: nie można jej zawęzić na wypadek wojny
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Praga Północ
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Okolice
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
Śródmieście
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
Okolice
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
Okolice
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
Śródmieście
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje
Śródmieście
Lotnisko Chopina, Lotniskowa Straż Pożarna
Incydent podczas załadunku śmieci na Lotnisku Chopina
Włochy
Awarie wodociągowe w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Oblodzony przystanek i jezdnia po pęknięciu rury. Awarie po mroźnej nocy
Bielany
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
METEO
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Awaria magistrali, wodociągowcy zajęli dwa pasy Wisłostrady
Śródmieście
Utrudnienia na rondzie Wiatraczna
Komunikacyjny dramat na rondzie Wiatraczna
Praga Południe
Pożar w hali produkcyjnej w Błoniu
Pożar chłodni przy hali produkcyjnej w Błoniu
Okolice
Wykolejenie pociągu towarowego w powiecie piaseczyńskim
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Jest wstępna przyczyna
TVN24
Korek po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na S2. Drogowcy dozowali wjazd do tunelu
Ursynów
Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach najbardziej utrudnia funkcjonowanie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach i o kulach
Nastolatka po kłótni wybiegła w nocy na mróz bez butów i kurtki
Białołęka
Namioty grzewcze będą działać całą dobę
Ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dostępne całą dobę
Śródmieście
Wypadek w Michałowie i reanimacja kierowcy (zdjęcie lustracyjne)
Jego samochód wypadł z drogi, kierowca nie przeżył
Okolice
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych
Okolice
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Budynki na Woli i Bemowie bez ciepła
Wola
Brutalny atak w parku w Otwocku (zdj. ilustracyjne)
Brutalny atak w parku. Grupa nastolatków pobiła mężczyznę
Okolice
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka
Klaudia Kamieniarz
Tragedia na Bielanach. Nie żyje mężczyzna
Mężczyzna zamarzł niedaleko stacji metra
Bielany
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Zbiórka w kościołach na rzecz mieszkańców bombardowanej Ukrainy
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki