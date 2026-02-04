Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb

Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą Źródło: Mazowiecka Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sprawą zajmowali się funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Z ich ustaleń wynikało, że podejrzani wykorzystywali media społecznościowe do sprzedaży podrobionej odzieży. Nielegalne towary były oferowane podczas transmisji na żywo. Zdaniem służb, miały one służyć jako narzędzie do szybkiego dotarcia do klientów i ukrycia skali procederu.

Rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej starszy aspirant Justyna Pasieczyńska poinformowała, że podczas wspólnych kontroli na terenie jednej z posesji w województwie mazowieckim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 7 tysięcy sztuk podrobionej odzieży. Towar o wartości 5,3 miliona złotych znajdował się w budynkach mieszkalnych oraz samochodach zaparkowanych na terenie posesji.

"Zabezpieczono także urządzenie służące do oznaczania towarów chronionymi znakami towarowymi oraz gotówkę: ponad 29 tysięcy złotych i tysiąc euro" - przekazała Pasieczyńska.

Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą Źródło: Mazowiecka Policja Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą Źródło: Mazowiecka Policja Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą Źródło: Mazowiecka Policja Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą Źródło: Mazowiecka Policja Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą Źródło: Mazowiecka Policja Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą Źródło: Mazowiecka Policja

Trzy osoby zatrzymane

Podczas interwencji zatrzymane zostały trzy osoby w wieku 24, 30 i 33 lat. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowym, co stanowiło dla nich stałe źródło dochodu. Zastosowano wobec nich dozór policji i poręczenia majątkowe.

Sprawę bada Podkarpacki Urząd Celno‑Skarbowy w Przemyślu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Radom‑Zachód. "Śledczy analizują zabezpieczony materiał dowodowy oraz ustalają pełną skalę działalności zatrzymanych" - czytamy w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała: Klaudia Kamieniarz