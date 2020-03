Ruszył pierwszy budżet obywatelski Mazowsza. 25 milionów złotych do podziału

To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza. Jak przekazały w czasie poniedziałkowej konferencji władze województwa, samorząd przeznaczy na to 25 milionów złotych, z czego 20 na projekty podregionalne, a pięć na projekty ogólnowojewódzkie. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 31 sierpnia tego roku.

"Mieszkańcy najlepiej wiedzą, co im potrzebne"

Jak podkreśliły władze samorządowe, Mazowsze jest jednym w pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Dodały, że biorąc pod uwagę wielkość i zaludnienie województwa, będzie to duże wyzwanie organizacyjne. Jak podkreślono w czasie konferencji, to duża szansa dla mieszkańców gmin, w których budżet obywatelski nie funkcjonuje.

- Oddajemy mieszkańcom głos i inicjatywę, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne - podkreślał na briefingu prasowym marszałek województwa Adam Struzik. - Liczymy, że bardzo kreatywnie społeczeństwo do tego podejdzie, że będziemy mieli bardzo ciekawe propozycje - dodał.

Każdy może oddać dwa głosy

Nabór projektów rozpoczął się w poniedziałek 2 marca i potrwa do 31 marca. Następnie od 1 kwietnia do 29 maja trwać będzie ich ocena. Ostatni etap to głosowanie, które potrwa od 20 lipca od końca sierpnia. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy - jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej. Głosować będzie można za pośrednictwem platformy internetowej. Mieszkańcy bez dostępu do internetu lub komputera będą mogli oddać głos, korzystając ze specjalnie przygotowanych stanowisk w siedzibie urzędu marszałkowskiego oraz w jego delegaturach.