Szron zasilił szeregi policji, zajmie się wykrywaniem narkotyków

Sprawność fizyczna i zamiłowanie do zadań

Na podstawie testów smartDOG naukowcy z uniwersytetu w Helsinkach, badając 1000 psów z 13 ras, uznali, że to właśnie owczarki belgijskie malinois cechuje najwyższa inteligencja i najlepsze funkcje poznawcze. Wymagają one regularnego treningu i wysokiego poziomu stymulacji umysłowej. - Właśnie ich niesamowita sprawność fizyczna, zamiłowanie do zadań węchowych i podejmowania wyzwań to cechy, które obecnie czynią z nich znakomity potencjał dla służb związanych z ochroną bezpieczeństwa, jak policja, wojsko, straż graniczna – podkreśliła policjantka.