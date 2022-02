Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wręczył w piątek wyróżnienia operatorom numeru alarmowego 112 pracującym w centralach w Warszawie i w Radomiu. - To ludzie, którzy przez całą dobę są gotowi odebrać najtrudniejsze w naszym życiu telefony - mówił wojewoda.

- Odbierają te najtrudniejsze w naszym życiu telefony, w dzień i w nocy, często o nietypowych porach i są w stanie nie tylko nas uspokoić, powiedzieć, co robić, ale także podjąć szybką decyzję, komu przekazać nasze zgłoszenie - mówił wojewoda.

Podkreślił, że to dzięki pracy wielu osób, od technologów po operatorów, możemy - zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych - zawsze pod jeden numer 112 dzwonić po pomoc.

- Za pośrednictwem osób, które odbierają wyróżnienia chcę podziękować wszystkim ich współpracownikom, koleżankom i kolegom, za ciężką i profesjonalną pracę i prosić o więcej, o to by numer mógł funkcjonować jeszcze lepiej, by mieszkańcy Mazowsza mogli być bezpieczni i czuć się bezpieczni - powiedział wojewoda.