Okolice "Nierzetelnie przeliczyły głosy", 24 osoby z zarzutami Oprac. Katarzyna Kędra |

Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski przekazał, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż w ustalonych obwodowych komisjach wyborczych, osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji nie dopełnili swoich obowiązków.

"Nierzetelnie policzone głosy"

"Prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w przedmiotowej sprawie 24 osobom zarzucił, że: będąc w czasie wyborów na prezydenta RP funkcjonariuszami publicznymi, zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślne nie dopełnili swoich obowiązków" - poinformował w komunikacie Świderski. Dodał, że zdaniem śledczych osoby te "nierzetelnie przeliczyły głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządziły protokoły głosowania", czym zdaniem prokuratury wyrządzili "istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na prezydenta RP". Prokurator Świderski dodał, że mowa o czynie z art. 231 par. 3 Kodeksu karnego (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego).

12 osób przyznało się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyło wyjaśnienia.

Świderski przekazał, że czyn zarzucony podejrzanym zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Zapewnił też, że obecnie Prokuratura Okręgowa w Siedlcach realizuje dalsze czynności procesowe w niniejszej sprawie, w tym sukcesywnie wzywa i przesłuchuje kolejnych członków komisji, wobec których zebrano materiał uzasadniający przedstawienie zarzutów.

Prokuratura nie informuje jakich komisji dotyczy prowadzone śledztwo.

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