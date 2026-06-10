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Okolice

"Nierzetelnie przeliczyły głosy", 24 osoby z zarzutami

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Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w Siedlcach. Zarzuty dla 24 osób (zdj. ilustracyjne)
Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych podczas ostatnich wyborów prezydenckich. W sprawie zarzuty usłyszały 24 osoby.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski przekazał, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż w ustalonych obwodowych komisjach wyborczych, osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji nie dopełnili swoich obowiązków.

"Nierzetelnie policzone głosy"

"Prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w przedmiotowej sprawie 24 osobom zarzucił, że: będąc w czasie wyborów na prezydenta RP funkcjonariuszami publicznymi, zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślne nie dopełnili swoich obowiązków" - poinformował w komunikacie Świderski. Dodał, że zdaniem śledczych osoby te "nierzetelnie przeliczyły głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządziły protokoły głosowania", czym zdaniem prokuratury wyrządzili "istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na prezydenta RP". Prokurator Świderski dodał, że mowa o czynie z art. 231 par. 3 Kodeksu karnego (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego).

12 osób przyznało się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyło wyjaśnienia.

Świderski przekazał, że czyn zarzucony podejrzanym zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Zapewnił też, że obecnie Prokuratura Okręgowa w Siedlcach realizuje dalsze czynności procesowe w niniejszej sprawie, w tym sukcesywnie wzywa i przesłuchuje kolejnych członków komisji, wobec których zebrano materiał uzasadniający przedstawienie zarzutów.

Prokuratura nie informuje jakich komisji dotyczy prowadzone śledztwo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Decyzja prokuratury

Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Decyzja prokuratury

Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla dziewięciu członków komisji

Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla dziewięciu członków komisji

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ProkuraturaWybory prezydenckie 2025
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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