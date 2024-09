Mieszkańcy Mazowsza otrzymali alerty RCB

W okresie wykonywania szczepień lisów i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się: · nie wchodzić na teren lasu; · zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych; · nie dotykać i nie podnosić a tym bardziej nie rozłamywać przynęt - przynęty dotykane przez ludzi są omijane przez lisy; · przypadkowy kontakt człowieka z kapsułką zawierającą wirus wścieklizny wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia rąk, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa; · nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy; w przypadku kontaktu zwierzęcia ze szczepionką należy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji.